Ізраїль збільшує кількість авіарейсів для вивезення своїх громадян з України

Через загрозу нового вторгнення Росії на українську територію ізраїльські авіакомпанії почали збільшувати кількість рейсів для вивезення своїх громадян з України.

Про це повідомляє Times of Israel.

Зокрема, про збільшення кількості рейсів з Києва заявили ізраїльські авіакомпанії El Al, Israir і Arkia. Ізраїльські чиновники вважають, що вікно для евакуації громадян з України може закритися до ранку середи, 16 лютого. За даними МЗС Ізраїлю, в Україні проживають 10-15 тисяч ізраїльтян.

Також повідомляється, що 12 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів засідання уряду з приводу ситуації щодо України. Уряд закликав ізраїльтян негайно залишити територію Україну до 16 лютого. А міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц доручив військових готуватися до сценарію, за якого знадобиться їх допомога для евакуації ізраїльтян з України.

Що відомо

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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