Міністерство інфраструктури України (МІУ) заперечило інформацію про начебто закриття повітряного простору на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.

Про це йдеться у заяві міністерства.

"Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося", — заявили в Мінінфраструктури за результатами наради за участі керівництва Офісу президента, Державіаслужби, держпідприємства "Украерорух", аеропорту "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень.

За даними відомства, більшість авіакомпаній продовжують працювати без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу. При цьому у профільному міністерстві зазначили, що у деяких перевізників виникають складнощі, пов’язані із коливаннями на ринках страхування, які є "вразливими до інформаційного поля". У МІУ запевнили, що держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Також наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду.

"Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Що відомо

За даними видання Times of Israel, через загрозу нового вторгнення Росії на українську територію ізраїльські авіакомпанії почали збільшувати кількість рейсів для вивезення своїх громадян з України.

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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