З листопада минулого року Росія нарощує військову присутність біля українських кордонів. Інформація про можливе військове вторгнення дедалі викликає все більше тривожності. Як не піддаватися паніці на тлі загрози російського вторгнення та як говорити з дітьми про небезпеку Суспільному пояснила дитяча та сімейна психологиня Катерина Гольцберг.

Вона переконана, що говорити з дітьми треба чесно та доступною мовою, наприклад, у таких формулюваннях: "Я, доросла людина, відповідаю за твою безпеку".

"Говорити про небезпеку із дітьми — варто, втім робити це чесно, доступно та не розповідати більше, аніж сама дитина питає.

"Небезпека може бути не тільки пов'язана з війною, а вона може виникнути на вулиці, в інтернету з огляду на те, що відбувається в країні діти дуже часто задають питання на які батьки не дуже хочуть відповідати, тому що самі часто не знають відповідей. Варто дізнаватися реальну картину, та говорити з дітьми чесно, відверто й у доступній формі", — каже Катерина Гольцберг.

Фото: скріншот, Суспільне Катерина Гольцберг, дитячий та сімейний психолог

За її словами, також слід обговорити з дітьми як треба поводитися під час певних подій. Психологиня додала, що батькам треба звертати увагу на дивні зміни у поведінці дитини, які вказують на стрес, зниження апетиту, погіршення сну.

"Треба з'ясувати, що тривожить дитину, сказати, що ти про це вже знаєш. Не треба відповідати на питання довгими розповідями. Не треба розказувати більше ніж питає дитина. Це не повинно бути залякування. Дитині потрібно пояснити, що треба робити у надзвичайних ситуаціях", — додала психологиня.

Що відомо

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

Велика Британія, Чорногорія, Литва, Данія, Японія, Південна Корея та низка інших країн рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі. 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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