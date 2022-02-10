Група із 16 американських сенаторів звернулися до президента США Джо Байдена з проханням надати Україні доступ до якомога більшої кількості розвідувальних даних, щоб та могла дієвіше протистояти російській агресії.

Текст листа виклав член Демократичної партії, голова комітету з питань розвідки Сенату Майк Ворнер.

На думку підписантів, президент Росії Володимир Путін "загрожує свободі й безпеці українського народу, який показав, що прагне захистити свій суверенітет, свободу й демократично обрану владу".

"З цим просимо Сполучені Штати якнайбільше ділитися розвідувальною інформацією з Україною. Росія — це агресор, і нам потрібно озброювати Україну важливою інформацією, необхідною для захисту цієї країни", — йдеться в листі.

Ще наприкінці минулого року ЗМІ з посиланням на представників адміністрації Байдена повідомляли, що там розглядають можливість надавати Україні дані бойової розвідки включно із супутниковими знімками біля українського кордону.

Тоді в Білому домі непублічно побоювалися, що ці дані зможе перехопити Росія.

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