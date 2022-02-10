Група із 16 американських сенаторів звернулися до президента США Джо Байдена з проханням надати Україні доступ до якомога більшої кількості розвідувальних даних, щоб та могла дієвіше протистояти російській агресії.
Текст листа виклав член Демократичної партії, голова комітету з питань розвідки Сенату Майк Ворнер.
На думку підписантів, президент Росії Володимир Путін "загрожує свободі й безпеці українського народу, який показав, що прагне захистити свій суверенітет, свободу й демократично обрану владу".
"З цим просимо Сполучені Штати якнайбільше ділитися розвідувальною інформацією з Україною. Росія — це агресор, і нам потрібно озброювати Україну важливою інформацією, необхідною для захисту цієї країни", — йдеться в листі.
Ще наприкінці минулого року ЗМІ з посиланням на представників адміністрації Байдена повідомляли, що там розглядають можливість надавати Україні дані бойової розвідки включно із супутниковими знімками біля українського кордону.
Тоді в Білому домі непублічно побоювалися, що ці дані зможе перехопити Росія.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.
- Видання Politico повідомило, що сенатори США розглядають можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти України. Ці обмежувальні заходи будуть введені навіть без відкритого вторгнення російських військ на українську територію.
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