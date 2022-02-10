Наскільки серйозними є санкції для економіки РФ: пояснює економіст

Останнім часом країни Заходу заявляють про можливе впровадження санкцій проти Росії у відповідь на подальшу агресію проти України. В ефірі Українського радіо Ігор Бураковський, економіст, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, розповів про ефект теперішній вплив на економіку РФ.

Про дію санкцій на економіку РФ

Теперішні санкції проти РФ не мають на меті знищення економіки. Вони наносять певні матеріальні втрати розмір яких збільшуватиметься у довготривалій перспективі.

"Санкції сьогодні стали частиною російської економіки. На них вимушений реагувати Центральний банк РФ, на них реагує Міністерство фінансів та Уряд, коли говорить про певні проблеми, пов’язані з фінансовою, митною та податковою політикою Росії впродовж 2023-2025 років", — каже Ігор Бураковський.

Про сумарні економічні втрати від 2014 року

Ігор Бураковський вважає, що санкції торкнулися 20-21% ВВП Росії. Цей показник свідчить про застосування санкцій щодо багатьох напрямків економіки.

"Якщо проаналізувати різнопланові розрахунки, то за підсумками внаслідок санкцій російська економіка втратила від 1,5% до 5% ВВП", — каже економіст.

При цьому, коли Росія запровадила власні контрсанкції, доходи російського населення зменшилися на 2-3%. Негативний ефект від санкцій є відчутним.

Ігор Бураковський каже, що під час засідання Ради безпеки ООН, скликаного за наполягання Росії, РФ вимагала скасування санкцій.

"Це свідчить про те, що санкції для Росії стали суттєвою політико-економічною проблемою", — каже економіст.

Про зовнішній борг РФ

За оцінками експертів, зовнішній борг РФ зменшується. Ігор Бураковський каже, що одним з санкційних інструментів було обмеження операцій з фінансовими активами РФ. Це стало фактором для зменшення боргу.

"З однієї сторони — зменшення боргу є позитивним нюансом, але з іншої сторони, станом на сьогодні, коли так різко зменшується борг, це свідчить про недостатнє надходження фінансових та інших прямих іноземних інвестицій безпосередньо в країну", — каже Бураковський.

Зменшення боргу означає зменшення надходжень коштів для розвитку економіки. Натомість запозичення — це прямі інвестиції та технології.

Тобто борг зменшується, запозичень стає менше, але це означає, що також зменшується надходження коштів для розвитку.

Про торгівлю з Росією

Питання торгівлі з Росією має політико-економічний характер. За умов звичайної війни, жодних економічних стосунків з РФ бути не повинно.

"З іншої сторони ми маємо гібридну війну і є певні економічні інтереси, які ми реалізуємо в процесі співпраці з РФ", — каже економіст.

Україна залежить від збереження транзиту газу своєю територією та від постачання мінеральних добрив з РФ.

"Тому виникає ситуація подвійної залежності. І це питання вирішується передусім на політичному рівні", — розповів Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

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