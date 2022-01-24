Чотири держави світу повідомили, що готують "евакуацію" співробітників своїх дипустанов та членів їхніх родин з України через загрозу російського вторгнення. Натомість Франція, Латвія, Польща, Угорщина і Грузія поки що не планують евакуювати дипломатів. Загалом на території України діють 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. Суспільне дізналося про позицію дипломатів країн, які зробили офіційні заяви щодо евакуації.

США

Посольство Сполучених Штатів в Україні повідомило, що 24 січня Державний департамент дав дозвіл на добровільний від’їзд ("санкціонований від’їзд") державних службовців США та наказав виїхати членам родин ("обов'язковий від'їзд") державних службовців США з посольства у Києві.

"Санкціонований від’їзд дає цим працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не є обов'язковим. Обов'язковий від'їзд для членів родин вимагає, щоб родини залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше ніж за 30 днів", — зазначили у посольстві.

При цьому Держдепартамент пояснив таке рішення особливою пересторогою через постійні зусилля Росії з дестабілізації України та підриву безпеки її громадян та інших осіб, які відвідують Україну або проживають тут.

"Ми чули від секретаря Блінкена, коли він був тут минулого тижня про те, що російські війська можуть досить швидко вдарити по Україні. Ми залишаємося дуже стурбовані цим. Ми ухвалили це рішення (про евакуацію — ред.), бо маємо бути обережними, щоб захищати громадян Америки. Це найвища відповідальність для нас", — розповів речник посольства США Даніель Лангенкамп.

Німеччина

Речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Крістофер Бургер зауважила, що країна готова компенсувати витрати на виїзд членів родин дипломатів з України.

"Якщо члени родин хочуть виїхати з України, то витрати на дорогу за це покриватиме Міністерство закордонних справ чи роботодавці. Це захід, який ми вживаємо, щоб забезпечити безпеку людей, за яких ми там відповідальні", — пояснила вона.

Бургер додала, що Німеччина може вжити й інші заходи задля захисту своїх громадян.

"З нашої точки зору, у нинішній ситуації, зважуючи відповідальність за добробут людей, ми несемо відповідальність", — додала прессекретарка.

Велика Британія

У британському посольстві заявили, що через загрозу російської агресії вивезуть частину своїх співробітників.

"У світлі зростання загрози з боку Росії, Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії прийняло рішення тимчасово вивезти деяких співробітників посольства з Києва", — йдеться у повідомленні дипустанови.

Британська сторона наголосила, що ці заходи не є евакуацією.

"Посольство залишається відкритим і продовжуватиме проводити важливу роботу, включаючи надання консульської допомоги", — додали в посольстві.

Франція

У посольстві Франції повідомили, що взяли до відома повідомлення Сполучених Штатів щодо репатріації неосновного дипломатичного персоналу зі свого посольства в Києві та їхніх сімей.

"В оновлених порадах для подорожуючих (Сonseils aux voyageurs) ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або тим, хто бажає туди поїхати", — зазначається у повідомленні.

При цьому Франція продовжує стежити за розвитком подій довкола України "з максимальною пильністю".

"Ми продовжуємо тісні консультації з усіма нашими партнерами, особливо європейськими, і готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в сфері безпеки", — зазначили в дипустанові.

Європейський Союз

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не бачить підстав для евакуації співробітників дипустанов Європейського Союзу.

"Держсекретар США Блінкен пояснить нам причини цього оголошення (ред. викликати сім'ї співробітників посольства США в Україні). Ми не збираємося робити те саме, тому що ми не знаємо жодних конкретних причин", — повідомив він.

Боррель також закликав "не драматизувати" поточну ситуацію довкола України.

"Я не думаю, що нам потрібно драматизувати, як тривають переговори — вони тривають. Я не думаю, що ми повинні відпустити Україну і піти, але, можливо, секретар Блінкен має більше інформації, якою він поділиться з нами", — додав посадовець.

Хто лишається в Україні

Раніше про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Угорщина та Грузія.

Окрім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з очільниками МЗС Швеції та Фінляндії 24 січня заявив, що Альянс "уважно стежить за ситуацією, але поки не ухвалював рішення щодо вивезення людей, які працюють в установах НАТО в Києві".

Хто ще готує виїзд

24 січня федеральний уряд Австралії змінив рекомендації для своїх громадян щодо подорожей в Україну на "рекомендовано не подорожувати". Там також заявили, що у зв’язку з "обставинами на місці" можливість надання консульської допомоги австралійським громадянам може бути обмежена.

"Уряд Австралії наказав сім'ям працівників австралійського посольства виїхати з Києва. Якщо ви в Україні, вам необхідно негайно залишити країну комерційними рейсами, якщо це безпечно", — сказано в тексті рекомендації уряду Австралії.

Крім того, австралійський уряд почав вивозити сім’ї працівників дипломатичної місії країни в Києві.

Уряд Японії 24 січня також закликав своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загрозу вторгнення Росії.

"Тим, хто перебуває в Україні, наполегливо рекомендуємо вилетіти з країни комерційними рейсами, які поки що здійснюються", – сказано у повідомленні міністерства.

За даними японських ЗМІ, при цьому уряд Японії розглядає евакуацію своїх громадян, включно з працівниками дипломатичної місії, з території України.

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