Глава Пентагону Ллойд Остін доручив відправити ще три тисячі військовослужбовців до Польщі на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника.

Уточнюється, що бійці 82-ї повітряно-десантної дивізії прибудуть до Польщі найближчими днями. Раніше до Польщі прибули 1,7 тисячі бійців цієї дивізії.

Перекидання додаткових військових підрозділів до країн Європи США почали на початку лютого. Зокрема, до німецького міста Вісбаден прибули 2 тисячі американських піхотинців та десантників. Крім того, 10 лютого до Польщі військово-транспортним літаком королівських сил доставили військовий контингент збройних сил Великої Британії.

Що відомо

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

2 лютого президент США Джо Байден погодив передислокацію додаткових сил у Східну Європу.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною. 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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