2 тисячі додаткових військових США прибули до німецького Вісбадену

У рамках розміщення додаткових збройних сил США Європі через нарощування Росією військового контингенту на кордоні з Україною, до німецького міста Вісбаден прибули 2 тисячі американських піхотинців та десантників, передає Reuters.

"Це перші з 2 тисячі солдатів, які прибули в Європу після оголошення Пентагоном про переміщення додаткових сил зі США до Європи на підтримку наших союзників по НАТО", – ідеться в повідомленні.

Серед розміщеного у Вісбадені військового контингенту солдати 18-го повітряно-десантного корпуса. Німеччині збирається створити штаб для підтримки та забезпечення супроводу 1700 десантників, які мають направатися у Польщу.

Як відомо, група військовослужбовців 82 дивізії, які готуватимуть розміщення американського контингенту, вже прибула до Польщі.

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