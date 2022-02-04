2 тисячі додаткових військових США прибули до німецького Вісбадену

У рамках розміщення додаткових збройних сил США Європі через нарощування Росією військового контингенту на кордоні з Україною, до німецького міста Вісбаден прибули 2 тисячі американських піхотинців та десантників, передає Reuters.
"Це перші з 2 тисячі солдатів, які прибули в Європу після оголошення Пентагоном про переміщення додаткових сил зі США до Європи на підтримку наших союзників по НАТО", – ідеться в повідомленні.
Серед розміщеного у Вісбадені військового контингенту солдати 18-го повітряно-десантного корпуса. Німеччині збирається створити штаб для підтримки та забезпечення супроводу 1700 десантників, які мають направатися у Польщу.
Як відомо, група військовослужбовців 82 дивізії, які готуватимуть розміщення американського контингенту, вже прибула до Польщі.
Що відомо
- Раніше президент США Джо Байден погодив передислокацію додаткових сил у Східну Європу.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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