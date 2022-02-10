ДТП з авто Ярославського: підозрюваний прийшов до суду, засідання відклали

Київський районний суд Харкова 10 лютого не розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу водію, підозрюваному у ДТП поблизу Чугуєва, де ввечері 9 лютого автомобіль з кортежу Ярославського смертельно травмував чоловіка.
Засідання відклали на прохання захисника підозрюваного, повідомляє кореспондент Суспільного.
"Зустріч з моїм підзахисним відбулася пів на восьму ранку, після цього з ним було проведено низку процесуальних слідчих дій. Я бачу, що мій підзахисний вже засинає. Час пізній, я прошу відкласти на завтра. Я не буду перешкоджати розгляду цього клопотання", — сказав адвокат.
Підозрюваний підтримав захисника. Прокурор поклався на розсуд суду.
Засідання суду відклали до 15:00 11 лютого.
Коментувати обставини ДТП Суспільному підозрюваний відмовився — заперечив розмові його адвокат. На питання, чи правда, що саме він перебував за кермом в момент наїзду на пішохода, підозрюваний тільки кивнув.
За даними прокуратури, підозрюваному 50 років, він працює на Ярославського. За словами речника прокуратури Дмитра Чубенка, прокурор проситиме взяти чоловіка під варту.
Що відомо
- 10 лютого "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що на Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського загинув чоловік. Сам бізнесмен у коментарі медіагрупі "Об'єктив" сказав, що дізнався про це вранці 10 лютого, а до цього спав. Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. Чи відомо Ярославському, де були авто з його кортежу, поки він спав, бізнесмен відповів: "Спитайте у кортежу".
- В МВС заявили, що поліція викличе Ярославського на допит як можливого учасника ДТП під Харковом.
- На місці аварії залишилися деталі з Mercedes-Benz: на таких їздить Ярославський.
- Ярославський покинув межі України — вилетів до Лондона. В його компанії DCH заявили, що за кермом був не бізнесмен, а "водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH": "Вночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав".
- Водію, який заявив, що був за кермом під час смертельної ДТП на трасі поблизу Чугуєва, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини).