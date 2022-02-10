ДТП з авто Ярославського: підозрюваний прийшов до суду, засідання відклали

Київський районний суд Харкова 10 лютого не розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу водію, підозрюваному у ДТП поблизу Чугуєва, де ввечері 9 лютого автомобіль з кортежу Ярославського смертельно травмував чоловіка.

Засідання відклали на прохання захисника підозрюваного, повідомляє кореспондент Суспільного.

"Зустріч з моїм підзахисним відбулася пів на восьму ранку, після цього з ним було проведено низку процесуальних слідчих дій. Я бачу, що мій підзахисний вже засинає. Час пізній, я прошу відкласти на завтра. Я не буду перешкоджати розгляду цього клопотання", — сказав адвокат.

Підозрюваний підтримав захисника. Прокурор поклався на розсуд суду.

Засідання суду відклали до 15:00 11 лютого.

Коментувати обставини ДТП Суспільному підозрюваний відмовився — заперечив розмові його адвокат. На питання, чи правда, що саме він перебував за кермом в момент наїзду на пішохода, підозрюваний тільки кивнув.

За даними прокуратури, підозрюваному 50 років, він працює на Ярославського. За словами речника прокуратури Дмитра Чубенка, прокурор проситиме взяти чоловіка під варту.

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