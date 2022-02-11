Мер Харкова Ігор Терехов попросив журналістів "не нападати" на бізнесмена Олександра Ярославського, автівка якого смертельно травмувала 36-річного чоловіка на трасі поблизу Чугуєва 9 лютого.

Про це Ігор Терехов розказав 11 лютого після завершення конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.

"Він почесний громадянин Харкова, це людина, яка багато зробила і для України. Я дуже хочу попросити всіх журналістів не робити попередніх висновків. Олександр Ярославський зважена людина, і якщо він був на цій трасі, я впевнений на 1000%, що він би не допустив таких ситуацій", — сказав Терехов.

Мер Харкова сказав, що не вірить інформації ЗМІ про те, що Ярославський міг бути п'яним.

"Я знаю Олександра Ярославського багато років, можу з впевненістю сказати, що це людина, яка не п'є, веде здоровий образ життя. Треба дочекатися закінчення слідства, потім робити висновки. Хочу попросити журналістів не нападати на Ярославського та не гнатися за сенсаціями, а дочекатися об'єктивного розслідування", — сказав Ігор Терехов.

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