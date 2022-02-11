Мер Харкова Ігор Терехов попросив журналістів "не нападати" на бізнесмена Олександра Ярославського, автівка якого смертельно травмувала 36-річного чоловіка на трасі поблизу Чугуєва 9 лютого.
Про це Ігор Терехов розказав 11 лютого після завершення конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.
"Він почесний громадянин Харкова, це людина, яка багато зробила і для України. Я дуже хочу попросити всіх журналістів не робити попередніх висновків. Олександр Ярославський зважена людина, і якщо він був на цій трасі, я впевнений на 1000%, що він би не допустив таких ситуацій", — сказав Терехов.
Мер Харкова сказав, що не вірить інформації ЗМІ про те, що Ярославський міг бути п'яним.
"Я знаю Олександра Ярославського багато років, можу з впевненістю сказати, що це людина, яка не п'є, веде здоровий образ життя. Треба дочекатися закінчення слідства, потім робити висновки. Хочу попросити журналістів не нападати на Ярославського та не гнатися за сенсаціями, а дочекатися об'єктивного розслідування", — сказав Ігор Терехов.
Що відомо
- Авто з кортежу Ярославського смертельно травмувало чоловіка ввечері 9 лютого. 10 лютого, за повідомленням прокуратури та поліції, до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського, який сказав, що був за кермом авто в момент ДТП. Сам бізнесмен 10 лютого полетів особистим літаком до Лондона.
- В МВС заявили, що невинного намагалися видати за винуватця аварії — через це звільнено начальника поліції Харківщини. Спробу фальсифікації справи розслідує ДБР. Офіс генпрокурора забирає на себе процесуальне керівництво у справі.
- Встановлено особу загиблого. Це 36-річний житель Чугуївського району.
- 50-річного чоловіка, який повідомив поліції, що перебував за кермом під час смертельної ДТП на трасі поблизу Чугуєва, хоча був в іншому місці, підозрюють у приховуванні злочину. Прокуратура відкликала клопотання із запобіжного заходу підозрюваному.