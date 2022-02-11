Слідчі прийшли з обшуками до готелю Kharkiv Palace і додому до Олександра Ярославського та за місцем проживання чоловіка, який зізнався у смертельній ДТП під Харковом.

Про це в ніч на 11 лютого повідомило Головне управління поліції Харківщини.

"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП", — йдеться у повідомленні.

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"Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Mercedes та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди", — сказано у релізі поліції.

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