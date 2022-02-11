Слідчі прийшли з обшуками до готелю Kharkiv Palace і додому до Олександра Ярославського та за місцем проживання чоловіка, який зізнався у смертельній ДТП під Харковом.
Про це в ніч на 11 лютого повідомило Головне управління поліції Харківщини.
"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП", — йдеться у повідомленні.
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hk.npu.gov.ua
"Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Mercedes та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди", — сказано у релізі поліції.
Що відомо
- 10 лютого "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що на Харківщині під колесами автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського загинув чоловік. Сам бізнесмен у коментарі медіагрупі "Об'єктив" сказав, що дізнався про це вранці 10 лютого, а до цього спав. Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. Чи відомо Ярославському, де були авто з його кортежу, поки він спав, бізнесмен відповів: "Спитайте у кортежу".
- В МВС заявили, що поліція викличе Ярославського на допит як можливого учасника ДТП під Харковом.
- На місці аварії залишилися деталі з Mercedes-Benz: на таких їздить Ярославський.
- 10 лютого Ярославський вилетів до Лондона — від'їзд був сформований робочим графіком заздалегідь, заявили в компанії DCH. Згідно з заявою, за кермом був не бізнесмен, а "водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH": "Вночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав".
- Водію, який заявив, що був за кермом під час смертельної ДТП на трасі поблизу Чугуєва, оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 (порушення правил дорожнього руху; залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини).
- Підозрюваний прийшов до суду для обрання запобіжного заходу, але засідання відклали до 15:00 11 лютого.
- Глава МВС Денис Монастирський заявив про звільнення начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна та ймовірну фальсифікацію справи — підозрюваним став чоловік, якого не було на місці ДТП.
- Офіс генпрокурора забере процесуальне керівництво у справі про ДТП з авто Олександра Ярославського і розслідуватиме ймовірну фальсифікацію з боку харківських поліцейських та прокурорів, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.