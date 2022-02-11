Росія скасувала блокаду Азовського моря — ДПСУ

Росія офіційно повідомила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

Про це 11 лютого у коментарі Суспільному розповіла речниця одеського регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби України Наталя Гуменюк.

"На сьогоднішній ранок ми отримали офіційне підтвердження про те, що район південної частини Азовського моря, який був оголошений Російською Федерацією закритим для навчань або заходів бойової підготовки, — ця інформація спростована, тобто район закриватися не планується з 13-го числа", — зазначила вона.

Водночас ДПСУ поки що не має інформації щодо можливої блокади Чорного моря.

"Про Чорне море у нас поки що немає ніякого підтвердження про те, що це (блокада — ред.) буде скасовано. Ми маємо наразі інформацію про закриття у Чорному морі районів, які були раніше оголошені до закриття для заходів бойової підготовки Російської Федерації із 13-го лютого", — додала Гуменюк.

9 лютого керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що російські судна перекриють акваторію Чорного та Азовського морів та заблокують доступ до українських портів для проведення артилерійських навчань.

У пресслужбі ВМС ЗСУ 10 лютого зазначили, що навчання передбачають стрільбу, а РФ у такий спосіб зловживає міжнародним правом та порушує Конвенцію ООН з морського права.

Що відомо

Керівник Українського інституту, морського права і безпеки Богдан Устименко в етері "Теми дня" на Суспільному Крим також заявив, що окупанти фактично перекрили частину Чорного моря на узбережжі окупованого Криму. Російська армія проводить військові навчання та готується розпочати маневри у Середземному та Чорному морях. Кораблі флотів РФ зайшли у Чорне море 8-9 лютого.

Для навчань у Чорному морі Росія перекидає до окупованого Криму десантні кораблі. 9 лютого три великі десантні кораблі Балтійського флоту пройшли через Босфор із Середземного до Чорного моря. Ймовірно, кораблі йдуть до Севастополя.

В акваторії Чорного моря сформується група із 12 БДК, які можуть взяти участь у російському новому вторгненні з берега Чорного та Азовського морів.

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