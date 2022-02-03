Резніков: Ми не спостерігаємо формування ударних груп у Білорусії та Росії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська розвідка не спостерігає формування ударних груп російської армії у Білорусі, прикордонних районах РФ та на території окупованого Криму.

"Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні розглядається як низька. Наразі ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які нараховують близько 115 тисяч наземного компонента — враховуючи територію Білоусі та прилеглі території Російської федерації, включаючи тимчасово окуповані території ОРДЛО та Крим", — зазначив міністр оборони під час брифінгу.

Резніков повідомив, що у російсько-білоруських навчаннях мають взяти участь кілька тисяч осіб. При цьому Україна сподівається, що по закінченню цих навчань збройні сили РФ залишать території Білорусі.

"Ми не очікуємо від Білорусії ніяких провокацій, ми не маємо жодних підстав для ворожнечі, адже ми вважаємо її дружньою", — заявив міністр оборони.

Він також повідомив, що наразі 6 російських десантних кораблів з Північного балтійського флоту продовжують здійснювати перехід Середземним морем і мають зайти до сирійського порту Татус.

Що відомо

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" своєї армії. Він вважає, що такі кроки необхідно робити "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі.

Сполучені Штати Америки та їхні союзники рішуче відреагують та запровадять санкційні заходи проти Білорусі, якщо Росія використає її як майданчик для вторгнення в Україну.

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