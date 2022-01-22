Лідер Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним міг попросити того не здійснювати вторгнення в Україну на час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Це начебто втягло б КНР у "дипломатичне протистояння".
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дипломатичне джерело в Пекіні.
За словами співрозмовника агентства, Сі Цзіньпін прагне зміцнити свій авторитет напередодні обрання нового очільника Китаю навесні 2022 року. Розв’язування Росією війни в Європі може "затьмарити" проведення Олімпіади в Пекіні, пише Bloomberg.
Своєю чергою два співрозмовники агентства наводять дані західної розвідки, згідно з якими РФ може замість повномасштабних воєнних дій вдатися до "обмеженого вторгнення" в середині лютого 2022 року, супроводжуючи його кібератаками й дестабілізацією ситуації в Україні.
Водночас, додають джерела Bloomberg, Росія нібито відклала рішення про вторгнення до отримання відповідей США на свої пропозиції щодо "гарантій безпеки" в Європі (які передбачають відмову від прийняття України в НАТО) — їх держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв надати до 30 січня.
Bloomberg зазначає, що Китай також підтримує резолюцію ООН про перемир’я на Донбасі, яке має початися за тиждень до початку Олімпіади (28 січня) й завершитися через тиждень по завершенні Паралімпіади (20 березня). Далі, як очікується, в Україні настане відлига, яка завадить швидкому вторгненню Росії.
Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 по 13 березня. При цьому відвідати змагання через пандемію COVID-19 зможуть тільки мешканці материкової частини КНР, якщо вони відповідатимуть карантинним вимогам.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
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