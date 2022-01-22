Лідер Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним міг попросити того не здійснювати вторгнення в Україну на час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Це начебто втягло б КНР у "дипломатичне протистояння".

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дипломатичне джерело в Пекіні.

За словами співрозмовника агентства, Сі Цзіньпін прагне зміцнити свій авторитет напередодні обрання нового очільника Китаю навесні 2022 року. Розв’язування Росією війни в Європі може "затьмарити" проведення Олімпіади в Пекіні, пише Bloomberg.

Своєю чергою два співрозмовники агентства наводять дані західної розвідки, згідно з якими РФ може замість повномасштабних воєнних дій вдатися до "обмеженого вторгнення" в середині лютого 2022 року, супроводжуючи його кібератаками й дестабілізацією ситуації в Україні.

Водночас, додають джерела Bloomberg, Росія нібито відклала рішення про вторгнення до отримання відповідей США на свої пропозиції щодо "гарантій безпеки" в Європі (які передбачають відмову від прийняття України в НАТО) — їх держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв надати до 30 січня.

Bloomberg зазначає, що Китай також підтримує резолюцію ООН про перемир’я на Донбасі, яке має початися за тиждень до початку Олімпіади (28 січня) й завершитися через тиждень по завершенні Паралімпіади (20 березня). Далі, як очікується, в Україні настане відлига, яка завадить швидкому вторгненню Росії.

Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 по 13 березня. При цьому відвідати змагання через пандемію COVID-19 зможуть тільки мешканці материкової частини КНР, якщо вони відповідатимуть карантинним вимогам.

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