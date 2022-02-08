Представники Європейського Союзу запевняють, що підтримують жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Водночас чиновники відмовляють оприлюднити заплановані обмеження чи розповісти, що обговорюється.

За словами представників Єврокомісії, представників держав-членів ЄС є низка причин не надавати деталей, передає Bloomberg.

Зокрема, чиновники заявляють, що хочуть уникнути витоку інформації, щоб не дати Росії проаналізувати втрати та вигоди від можливих обмежень. Також вони не хочуть демонструвати суперечності між державами, які виникають під час обговорення можливих обмежень. Окрім того, дипломати наголошують, що санкції буде накладено тільки, якщо Росія дійсно вдасться до активних дій, адже санкції — це не інструмент стримування.

Однак найбільші країни ЄС працювали над заходами зі США та комісією, тому деякі деталі вже оголошувалися.

Зокрема, можливі санкції планується адаптувати залежно від того, що саме зробить Путін. Загалом, вони поділяються на кілька категорій та передбачають також обмеження на рефінансування російського суверенного боргу, фінансові санкції та ізоляцію наближених до Кремля фізичних та юридичних осіб.

Як розповіли дипломати журналістам, Єврокомісія провела окремі переговори з державами-членами, щоб обговорити економічний вплив цих заходів на різні країни. Торговельні обмеження стануть ударом і по європейській економіці, також є побоювання, що РФ у відповідь обмежить експорт енергоносіїв, від якого залежать такі країни, як Німеччина.

Що відомо

Якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північного потоку-2" не стане . Про це заявив президент США Джо Байден після час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 7 лютого у Вашингтоні.

Про це заявив президент США Джо Байден після час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 7 лютого у Вашингтоні. Наприкінці січня видання Bloomberg повідомило, що уряд Німеччини вимагає вивести енергетичний сектор з-під санкцій, якщо російським банкам буде заборонено здійснювати розрахунки з операцій у доларах США в рамках санкцій у разі ескалації в Україні.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі нападу Росії на Україну газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

Сполучені Штати не виключають запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у випадку, якщо РФ нападе на Україну.

За даними Bloomberg, представники Демократичної та Республіканської партії у Палаті представників та у Сенаті США погодили більшу частину санкцій проти Росії, які впровадять у разі її вторгнення в Україну.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

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