У Сенаті США хочуть покарати Росію за кібератаки проти України — Politico

Члени комітету з закордонних справ Сенату США розглядають можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти України. Ці обмежувальні заходи будуть введені навіть без відкритого вторгнення російських військ на українську територію.

Про це повідомляє Politico.

Як дізналося видання, частина сенаторів хоче додати положення про санкції за кібератаки в ширший санкційний законопроєкт. "Якщо і вводити санкції до вторгнення (Росії в Україну — ред.), вони будуть пов’язані з кібератаками РФ в Україні", — заявив сенатор Кріс Мерфі від Демократичної партії.

Інформацію про обговорення таких кроків Politico підтвердили глава комітету із закордонних справ демократ Роберт Менендес і його заступник від Республіканської партії Джим Ріш. Обоє, як відомо, працюють над законопроєктом щодо санкцій проти Росії, який буде введений в дію в разі її вторгнення в Україну.

Як зазначає Politico, документ має стати компромісом між різними підходами до стримування агресії Росії. Тоді як республіканці вважають за необхідне ввести обмеження до російського вторгнення, демократи, а також Білий дім підтримують заходи після перетину військовими РФ українського кордону.

У законопроєкті, окрім санкцій, може бути закладена "мільйонна допомога" Україні, кажуть співрозмовники Politico в профільному комітеті Сенату. За даними видання, Вашингтон уже надав Києву 38 мільйонів доларів допомоги в розбудові кібероборони, не рахуючи допомоги від Європейського Союзу і НАТО.

Та не всі сенатори впевнені у своєчасності такої допомоги. "Знадобилися б роки, перш ніж їхня (України — ред.) критична інфраструктура стала б менш вразливою до кібератак, які, ймовірно, планує Росія", — сказав Politico сенатор-республіканець Марко Рубіо.

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