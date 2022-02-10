У Сенаті США хочуть покарати Росію за кібератаки проти України — Politico

Члени комітету з закордонних справ Сенату США розглядають можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти України. Ці обмежувальні заходи будуть введені навіть без відкритого вторгнення російських військ на українську територію.
Про це повідомляє Politico.
Як дізналося видання, частина сенаторів хоче додати положення про санкції за кібератаки в ширший санкційний законопроєкт. "Якщо і вводити санкції до вторгнення (Росії в Україну — ред.), вони будуть пов’язані з кібератаками РФ в Україні", — заявив сенатор Кріс Мерфі від Демократичної партії.
Інформацію про обговорення таких кроків Politico підтвердили глава комітету із закордонних справ демократ Роберт Менендес і його заступник від Республіканської партії Джим Ріш. Обоє, як відомо, працюють над законопроєктом щодо санкцій проти Росії, який буде введений в дію в разі її вторгнення в Україну.
Як зазначає Politico, документ має стати компромісом між різними підходами до стримування агресії Росії. Тоді як республіканці вважають за необхідне ввести обмеження до російського вторгнення, демократи, а також Білий дім підтримують заходи після перетину військовими РФ українського кордону.
У законопроєкті, окрім санкцій, може бути закладена "мільйонна допомога" Україні, кажуть співрозмовники Politico в профільному комітеті Сенату. За даними видання, Вашингтон уже надав Києву 38 мільйонів доларів допомоги в розбудові кібероборони, не рахуючи допомоги від Європейського Союзу і НАТО.
Та не всі сенатори впевнені у своєчасності такої допомоги. "Знадобилися б роки, перш ніж їхня (України — ред.) критична інфраструктура стала б менш вразливою до кібератак, які, ймовірно, планує Росія", — сказав Politico сенатор-республіканець Марко Рубіо.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію “небачені раніше” економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії на засідання міністрів закордонних справ ЄС, де обговорювалася ситуація на кордоні між Росією та Україною. Крім того, міністри закордонних справ ЄС заявили, що надішлють Москві єдине попередження.
- У ніч з 13 на 14 січня 2022 року хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку. А наприкінці січня урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України зафіксувала чергові спроби кібератак на організації та установи із використанням легітимної програми Remote Utilities.
- У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки. Зокрема на початку 2022 року в Києві мають відбутися міжнародні навчання НАТО з питань кібербезпеки, повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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