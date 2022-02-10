Угорщина не погодиться на розміщення додаткових сил НАТО на своїй території

Угорщина вже має на своїй території війська НАТО — угорські війська. А тому уряд не погодиться на розміщення додаткових сил Альянсу на території країни.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Euronews.
"Ні, ми на це не погодилися і не погодимося, тому що на території нашої країни вже є війська НАТО, це угорські збройні сили. Вони у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тому нам не потрібні додаткові війська на території Угорщини", — заявив Сійярто.
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Сійярто закликав Захід та Росію продовжувати перемовини задля уникнення "найгіршого сценарію" у конфлікті Росії з Україною. Він підкреслив, що не хоче нової Холодної війни, адже в такому випадку страждатимуть країни Центральної Європи.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- 1 лютого Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.
- Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
- 2 лютого між Борисом Джонсоном та президентом Росії Володимиром Путіним відбулась телефонна розмова, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію на російсько-українському кордоні та шляхи врегулювання конфлікту на сході України.
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