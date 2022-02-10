Угорщина не погодиться на розміщення додаткових сил НАТО на своїй території

Угорщина вже має на своїй території війська НАТО — угорські війська. А тому уряд не погодиться на розміщення додаткових сил Альянсу на території країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Euronews.

"Ні, ми на це не погодилися і не погодимося, тому що на території нашої країни вже є війська НАТО, це угорські збройні сили. Вони у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тому нам не потрібні додаткові війська на території Угорщини", — заявив Сійярто.

Сійярто закликав Захід та Росію продовжувати перемовини задля уникнення "найгіршого сценарію" у конфлікті Росії з Україною. Він підкреслив, що не хоче нової Холодної війни, адже в такому випадку страждатимуть країни Центральної Європи.

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