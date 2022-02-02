Джонсон зателефонував Путіну. Про що говорили

Між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та президентом Росії Володимиром Путіним відбулась телефонна розмова, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію на російсько-українському кордоні та шляхи врегулювання конфлікту на сході України.

Як повідомляє пресслужба британського прем’єра, Джонсон висловив Путіну "глибоке занепокоєння через нинішню ворожу діяльність Росії" поблизу українського кордону.

"Він наголосив на необхідності знайти шлях уперед, який поважає як територіальну цілісність України, так і право на самооборону. Прем'єр-міністр наголосив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком", — йдеться у повідомленні.

Також у розмові з Путіним Джонсон наголосив на важливості діалогу та дипломатії й на необхідності залучення України до переговорів. При цьому політики погодилися, що загострення безпекової ситуації не відповідає нічиїм інтересам, а також домовилися знайти мирне рішення ситуації.

Окрім того, Джонсон та Путін згадали про низку важливих питань, зокрема зміну клімату, ситуацію в Афганістані та ядерну угоду з Іраном.

Версія Кремля

Відповідно до заяви пресслужби Кремля, в ході розмови Путін поскаржився Джонсону на "хронічний саботаж" Києвом Мінських домовленостей. Окрім того, російський президент на принциповості питання щодо розширення Північноатлантичного альянсу.

"Відзначено неготовність НАТО адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння, прикриваючись при цьому посиланнями на так звану політику "відкритих дверей" альянсу, що суперечить основоположному принципу неподільності безпеки", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

Борис Джонсон відвідав Київ з одноденним візитом на тлі численних повідомлень про загрозу російського вторгнення.

Велика Британія продовжує готувати санкції на випадок вторгнення Росії в Україну та підтримувати українську армію та економіку. Водночас країна закликає Москву повернутися до дипломатії.

Під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським голова британського уряду розповів, коли санкції проти Росії набудуть чинності та як Велика Британія допомагає Україні на тлі можливого військового вторгнення.

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