Путін заявив, що Росія вимагатиме у Заходу юридичних гарантій безпеки

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація у світі стає все більш напруженою, у зв'язку з чим РФ вимагатиме від країн Заходу юридично закріплених гарантій безпеки.

Про це йдеться у привітанні співробітників та ветеранів МЗС Росії з нагоди Дня дипломатичного працівника, оприлюдненому на сайті Кремля.

"Обстановка у світі стає все більш турбулентною та напруженою. Це, безумовно, вимагає додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам, насамперед – домагаючись отримання від США та їхніх натовських союзників вичерпних, юридично закріплених гарантій безпеки нашої країни", — зазначив російський президент.

Він додав, що зусилля російських дипломатів допомагає Росії розбудовувати контакти з іноземними партнерами.

"Наша дипломатія допомагає відстоювати законні права російських громадян та співвітчизників за кордоном, сприяє врегулюванню регіональних конфліктів та кризових ситуацій, а головне – відіграє важливу роль у формуванні сприятливих зовнішніх умов для поступального розвитку країни", — заявив Путін.

Що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія зрозуміла сигнал Заходу щодо невідворотності жорстких санкцій у випадку вторгнення в Україну, але ситуація досі залишається напруженою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі ще зарано говорити про деескалацію ситуації навколо України. Він заявив, що ризик нападу Росії зростає, адже підготовка продовжується.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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