Сполучене Королівство розглядає можливості посилення військової присутності в Південно-Східній Європі, відправивши туди бойові кораблі, а також активізації військової співпраці із союзниками в Північній Європі та НАТО.

Про це у статті для The Times повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Сполучене Королівство готується посилити бойову тактичну групу НАТО в Естонії, що перебуває під британським командуванням… Ми розглядаємо можливість відправлення винищувачів Typhoon та кораблі флоту для захисту Південно-Східної Європи", — пише він.

Крім того, Велика Британія активізує участь в Об’єднаних експедиційних силах за участі десяти країн Північної Європи та Скандинавії. Джонсон нагадав, що британський авіаносець Prince of Wales наразі очолює морські сили швидкого реагування НАТО.

Британський прем’єр наголосив, що в разі вторгнення в Україну на Росію чекають серйозні санкції. Зокрема його уряд має намір попросити парламент про додаткові повноваження для введення обмежень проти осіб і компаній, які мають "стратегічну вагу для Кремля".

Крім того, Джонсон нагадав, що британські військові допомогли з підготовкою 22 тисяч українських військовослужбовців, а ще Лондон надав Україні 2000 протитанкових ракетних комплексів NLAW у січні, "через що в українському Twitter став трендом хештег "Боже, бережи королеву".

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