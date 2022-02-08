Сполучене Королівство розглядає можливості посилення військової присутності в Південно-Східній Європі, відправивши туди бойові кораблі, а також активізації військової співпраці із союзниками в Північній Європі та НАТО.
Про це у статті для The Times повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Сполучене Королівство готується посилити бойову тактичну групу НАТО в Естонії, що перебуває під британським командуванням… Ми розглядаємо можливість відправлення винищувачів Typhoon та кораблі флоту для захисту Південно-Східної Європи", — пише він.
Крім того, Велика Британія активізує участь в Об’єднаних експедиційних силах за участі десяти країн Північної Європи та Скандинавії. Джонсон нагадав, що британський авіаносець Prince of Wales наразі очолює морські сили швидкого реагування НАТО.
Читайте також: Ситуація на кордоні з Росією: США посилюють військовий контингент у Європі
Британський прем’єр наголосив, що в разі вторгнення в Україну на Росію чекають серйозні санкції. Зокрема його уряд має намір попросити парламент про додаткові повноваження для введення обмежень проти осіб і компаній, які мають "стратегічну вагу для Кремля".
Крім того, Джонсон нагадав, що британські військові допомогли з підготовкою 22 тисяч українських військовослужбовців, а ще Лондон надав Україні 2000 протитанкових ракетних комплексів NLAW у січні, "через що в українському Twitter став трендом хештег "Боже, бережи королеву".
Читайте також: Обтяжливі санкції для РФ та підтримка народу України. Про що сказав Джонсон у своєму ролику
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- 1 лютого Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.
- Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
- 2 лютого між Борисом Джонсоном та президентом Росії Володимиром Путіним відбулась телефонна розмова, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію на російсько-українському кордоні та шляхи врегулювання конфлікту на сході України.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Тиждень інтенсивної дипломатії. Як іноземні візити допоможуть зміцнити безпеку України
Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!