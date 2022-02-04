Нафтогаз імпортує газ з Угорщини, Словаччини та Польщі — Галущенко

НАК "Нафтогаз України" почала імпорт природного газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.
Про це під час брифінгу 4 лютого повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Суспільне.
"Зараз вже почався імпорт газу, мова йде як раз про закачування газу для сталого проходження вже наступного опалювального сезону", — повідомив міністр.
Він також заявив про збільшення обсягів потужності імпорту зі Словаччини — до 42 мільйонів кубометрів на добу. Також був встановлений гарантований обсяг імпорту з Угорщини — на рівні 8 мільйонів кубометрів на добу.
За словами Галущенка, наразі імпорт газу в Україну йде з Угорщини, Словаччини та Польщі. Крім НАК Нафтогаз України" газ також імпортують і приватні компанії. Ціна на газ наразі складає 900-1000 доларів за тисячу кубометрів.
Крім того, міністр повідомив, що в лютому Україна планує імпортувати з Угорщини 130 мільйонів кубометрів газу.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
Україна вперше почала фізично імпортувати газ з Угорщини
Україна імпортуватиме газ з LNG-терміналів на території Польщі — Шмигаль
Ціна війни: як загроза вторгнення Росії впливає на українську економіку
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!