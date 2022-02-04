Нафтогаз імпортує газ з Угорщини, Словаччини та Польщі — Галущенко

НАК "Нафтогаз України" почала імпорт природного газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.

Про це під час брифінгу 4 лютого повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Суспільне.

"Зараз вже почався імпорт газу, мова йде як раз про закачування газу для сталого проходження вже наступного опалювального сезону", — повідомив міністр.

Він також заявив про збільшення обсягів потужності імпорту зі Словаччини — до 42 мільйонів кубометрів на добу. Також був встановлений гарантований обсяг імпорту з Угорщини — на рівні 8 мільйонів кубометрів на добу.

За словами Галущенка, наразі імпорт газу в Україну йде з Угорщини, Словаччини та Польщі. Крім НАК Нафтогаз України" газ також імпортують і приватні компанії. Ціна на газ наразі складає 900-1000 доларів за тисячу кубометрів.

Крім того, міністр повідомив, що в лютому Україна планує імпортувати з Угорщини 130 мільйонів кубометрів газу.

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