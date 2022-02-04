На цьому тижні Україну відвідали прем'єр-міністри Великої Британії та Польщі, напередодні з візитом прилетів президент Туреччини. Очікується, що 7-8 лютого до Києва прибудуть очільники МЗС Франції та Німеччини — Жан-Ів Ле Дріан та Анналена Бербок, а 14 лютого — канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про небачену дипломатичну активність на тлі загрози російського вторгнення в Україну та хто виграє на дипломатичному полі розповів в ефірі Українського радіо надзвичайний і повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

Про увагу світу до України

Те, що відбувається навколо українських кордонів відгукується і в Азії, і зокрема в Японії, та і загалом серед найбільших потуг світу. Світ дуже глобалізований. Накопичення російських військ біля наших кордонів і теоретична можливість масштабної атаки — тобто загроза війни — обов'язково матиме як наслідок зміну політик усіх провідних країн світу.

У цьому контексті говорять і про ситуацію навколо Тайваню, і навколо островів Сенкаку (частини японської території, на яку має претензії Китай - ред.). Говорять про те, що увага Сполучених Штатів як найбільшої світової потуги сконцентрована саме на цих двох регіонах: Україні і Тайваню.

Ми розуміємо, що відбувається створення нового світового порядку, у якому США і Китай відіграватимуть ключову роль. Україна взагалі в епіцентрі світової активності і те що ми бачимо за останні три тижні — це абсолютно вражає. Якщо порахувати кількість візитів і рівень візитів в Україну, то за останні вісім років нічого подібного не було.

Про реакцію Японії на загрозу війни

Японія завжди дуже обережна у висловах, вони не люблять гучних заяв. Так вони поводяться традиційно, це стосується не тільки української проблеми, це традиційна політика Японії.

На сьогодні вони обмежуються тим, що заявили на рівні прем'єр-міністра, що Японія уважно стежить за подіями навколо України і якщо буде активізація агресивних дій Росії, то Японія разом із Великою Сімкою вживатиме заходів і запроваджуватиме санкції проти Росії. Ця заява була буквально вчора, її озвучив прессекретар уряду Японії. Також готується заява парламенту Японії на нашу користь. Це взагалі безпрецедентна річ, навіть у 2014 році такого не було. На наступному тижні, я сподіваюся, все буде так, як нам хотілося б.

Про висвітлення теми України у японських ЗМІ

Дуже приємно, що змінилась тональність японських ЗМІ. Я в Японії перебуваю півтора року. Коли приїхав, то впадало в око, що японські ЗМІ дуже професійні, надзвичайно кваліфіковані і до них дуже поважно ставляться у всіх колах суспільства. Однак те, що стосувалося України у провідних агентствах і газетах Японії здебільшого давалося через призму російських кореспондентів. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Практично кожен день у всіх центральних ЗМІ Японії як англомовних, так і японськомовних виходять репортажі про Україну. 95% цих репортажів є об'єктивними і враховують нашу точку зору.

Про роботу японських ЗМІ в Україні

У японських ЗМІ риторика була така, яку здебільшого говорить Москва. Кореспонденти "Ніккей Кіодо", The Japan Times, "Асакі" та інших газет знаходяться переважно в Москві. У нас, на жаль, не було японських кореспондентів в Україні. Зараз до речі вже є. Не знаю, чи вони постійно акредитовані. Бо коли ви даєте точку зору з Москви, то це відчувається. Не можна сказати, що публікації були проросійські, але вони були певним чином тенденціозні або дуже нейтральні і обережні щодо України.

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Сьогодні ми бачимо абсолютно іншу ситуацію. Японці дають репортажі, і що приємно, вони не лінуються і їздять від Донбасу до Львова, бувають у Маріуполі, Одесі, Харкові, дають репортажі буквально з перших рук, зустрічаються зі звичайними людьми. Тут суспільство дуже чутливе не до пропагандистських офіційних заяв, а коли розповідають прості життєві історії, про конкретну жінку чи конкретного чоловіка, який пішов захищати Україну.

Про відносини Росії і Японії

У Японії є проросійське лобі і воно дуже потужне. Є така історія вже "з бородою". З 1956 року Японія і Росія ведуть переговори щодо повернення чотирьох островів Курильської гряди. І росіяни постійно щось обіцяють, розповідають якісь казки. Свого часу росіяни захопили ці острови й виселили японців. Тепер японському суспільству дуже важко відмовитися від цих переговорів. Але є таке розуміння, що в Україні точно така ж історія сталася із захопленням Криму і виселенням кримських татар. Є аналогія і про це тут пишуть. Японці вимушені якийсь рівень діалогу підтримувати з росіянами.

Також Японія купує в Росії енергоресурси, у Японії ж немає своїх жодних енергоресурсів. Токіо купує зріджений газ у багатьох країн, Росія — не основний постачальник, але дуже важливий.

Проросійське лобі в Японії говорить, що Україна — це ж 10 тисяч кілометрів, товарообігу лише на півтора мільярда. А от буцімто Росія — це ж потужний гравець, з яким японці мають справу вже 50 років.

Нещодавно відбулася пресконференція російського посла, під час якої він погрожував Японії, він просто сказав в ефір: "Що це таке, ви що собі дозволяєте, яка Україна, ви куди полізли?". І хоча це в абсолютно російському хамському стилі, але в Японії це не проходить, японці дуже до цього чутливі. Але посол США, який нещодавно приїхав, теж відреагував і написав у Твіттері, звертаючись до посла Росії, що ви обирайте слова, як ви себе поводите стосовно третьої економіки світу, ви спочатку доростіть до її рівня, а потім будете так по-хамськи розмовляти.

Про співпрацю України та Японії

Японці бачать наш конструктивний підхід. Я скажу, що не можна від Японії вимагати зброю, бо в них пацифістська конституція. Під час Другої світової війни Японія була не в тому таборі і японців це мучить, вони болісно до цього ставляться. Цей аспект зі зброєю тут не проходить. Але якщо знайти правильну тональність і обговорити з ними правильний аспект, то вони це чують і реагують, хоча не люблять публічних специфічних заяв.

Уже давно Росія веде політику розколу, заграючи з одними країнами, наприклад з Німеччиною чи Угорщиною. Намагаються продемонструвати, що ЄС і НАТО — непрацюючі механізми, не можуть всередині у себе мати єдність. Але і тут, думаю, ми переграли з нашими союзниками Росію. Тепер ми чітко знаємо, хто до чого вартий, від кого чого очікувати. Життя ж піде далі, ми ж розуміємо, що ми все одно переможемо, ми все одно будемо сильною країною.

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