Макрон прилетів до України для зустрічі із Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон уранці 8 лютого прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Уся команда посольства Франції і я маємо честь вітати у києві президента Емманюеля Макрона який приїде на зустріч із президентом Володимиром Зеленським", — написав він у своєму Twitter.

За словами посла, разом із Макроном в Україну також приїхав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

"Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України", — зауважив де Понсен.

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Що відомо

7 лютого Макрон зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

За даними Financial Times, під час перемовин у Москві Макрон домовився з Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і після цього не вдаватиметься до подібних маневрів.

Напередодні візиту до Москви Еммануель Макрон заявив, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

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