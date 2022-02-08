Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулась 7 лютого, зазначивши, що на ній відчувалась напруга.

Про це повідомляє BFM TV.

"Він (Путін — ред.) вчора іронізував менше, ніж зазвичай. Напруга була відчутною", — розповів журналістам Макрон.

За словами французького президента, на зустрічі лідери країн обговорювали напругу на російсько-українському кордоні та гарантії Росії з боку НАТО.

"Я мав запобігти ескалації та відкрити нові перспективи. Ця мета для мене виконана. Франція укріпила довіру", — зауважив Емманюель Макрон.

При цьому він додав, що реалістично оцінював готовність з боку Путіна піти на поступки у питаннях, які стосуються України.

"Я жодної секунди вчора не думав, що він (Путін — ред.) збирається вчинити якісь жести (спрямовані на деескалацію — ред.)", — зазначив президент Франції.

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Що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон уранці 8 лютого прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

7 лютого Емманюель Макрон зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

За даними Financial Times, під час перемовин у Москві Макрон домовився з Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і після цього не вдаватиметься до подібних маневрів.

Напередодні візиту до Москви Еммануель Макрон заявив, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

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