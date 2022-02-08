Президент Володимир Зеленський заявив, що слова російського лідера Володимира Путіна про те, що Україна — "його" — це занадто. Так Зеленський прокоментував заяву Путіна "Ну подобається, не подобається — терпи, моя красуне!" щодо виконання Україною Мінських угод, яку він зробив напередодні після перемовин з Еммануелем Макроном.

"Безумовно є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Російської Федерації — Україна, дійсно, красуня. Стосовно того що він каже, що Україна “моя” - це вже перебор. Невеликий", — сказав український президент.

Він також наголосив, що Україна дуже терпляча.

"Я вважаю що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація. Ескалація з іншого боку, ми захищаємо свою країну, ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на провокації, а поводимося дуже гідно", — сказав Зеленський.

Що відомо

7 лютого Макрон зустрівся із Путіним. Вони обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулась 7 лютого, зазначивши, що на ній відчувалась напруга.

Напередодні візиту до Москви Еммануель Макрон заявив, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

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