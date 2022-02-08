Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що зустріч лідерів Нормандського формату відбудеться найближчим часом. Про це Зеленський заявив на підсумковій пресконференції після перемовин з президентом Франції Еммануелем Макроном. Суспільне транслювало подію наживо.

Президент України наголосив, що наступні перемовини на рівні радників нормандської четвірки наблизять зустріч лідерів країн-учасниць формату "норманді".

"Ми маємо спільне бачення з Еммануелем Макроном щодо актуальних загроз та безпекових викликів, які стоять перед нашою державою. Сьогодні підтримка України з боку партнерів є виключною для всього регіону", — сказав Зеленський.

Президент також подякував Макрону за виділення макрофінансової допомоги з боку Франції у розмірі 1,2 млрд євро.

Своєю чергою, Еммануель Макрон підтвердив, що зустріч радників лідерів нормандської четвірки відбудеться 10 лютого в Берліні.

Що відомо

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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