Лідер партії "Європейська Солідарність" і п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що обвинувачення проти нього в державній зраді є подарунком Володимиру Путіну — і той нібито це підтвердив, запропонувавши йому політичний притулок.

Про це Порошенко написав у Facebook.

Він закликав Володимира Зеленського звернути більшу увагу на обороноздатність країни замість "радувати Путіна" — тобто займатися розслідуванням справи про державну зраду.

"А Володимиру Володимировичу (раджу — ред.) нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України", — додав Порошенко.

Нагадаємо, що на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив про готовність надати Порошенку політичний притулок.

"Коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому казав: якщо в нього виникнуть якісь негаразди в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, попри наші серйозні розбіжності стосовно питання врегулювання на Донбасі", — сказав російський президент.

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Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Суд має розібратися, чи Петро Порошенко знав та сприяв Віктору Медведчуку передавати гроші проросійським бойовикам на Донбасі у "вугільній справі", а переслідування Порошенка не має політичного характеру, заявив у коментарі Суспільному прессекретар президента Зеленського Сергій Нікіфоров.

Під час судового засідання у "вугільній справі" Порошенко зажадав "розслідування провокації" із замовленням для нього безоплатного адвоката Богдана Глядика. Державне бюро розслідувань стверджує, що воно до цього не причетне. Але сам адвокат заявив, що саме ДБР зверталося по його допомогу.

19 січня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Порошенку у справі про державну зраду — особисте зобов'язання. Порошенко має з'являтись в суд та здати паспорти для виїзду за кордон. Прокуратура вимагала взяття під варту і заставу у мільярд гривень, у задоволенні цього клопотання суд відмовив.

І прокуратура, і захист Порошенка рішення про запобіжний захід оскаржили. Судове засідання призначене на березень 2022 року.

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