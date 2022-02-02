Президент США Джозеф Байден найближчим часом направить додаткові війська до Європи на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

Як повідомляє BBC, про це заявили представники Білого дому.

"Близько 2000 військовослужбовців будуть відправлені з Форт-Брегга, Північна Кароліна, до Польщі та Німеччини, а ще 1000 осіб, які вже перебувають у Німеччині, вирушать до Румунії", — йдеться у повідомленні.

При цьому 1700 із 2 тисяч військовослужбовців, що направляються з Форт-Брегга, відправлять до Польщі, а решту – до Німеччини. Це розгортання відбудеться на додачу до 8500 військовослужбовців, яких Пентагон привів у бойову готовність минулого місяця, щоб у разі потреби перемістити їх до Європи.

Як зазначає видання, американські військові забезпечуватимуть захист союзників США.

Що відомо

29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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