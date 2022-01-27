Канада планує розширює свою військову навчальну місію в Україні Unifier та надати країні нелетальне озброєння.
Як повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, Міністерство національної оборони Канади надасть Україні нелетальну військову техніку, зокрема бронежилети, металошукачі, теплові біноклі, лазерні далекоміри, тактичні медичні сумки та технології спостереження, передає CBC.
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Трюдо наголосив, що ситуація має розв'язуватися дипломатично, тому країна надішле тільки нелетальне озброєння.
Також, в рамках програми Unifier зараз у Львівській області розміщені 200 канадських солдатів. До них планується відправити ще 60 військовослужбовців, які навчатимуть бійці Збройних сил України. Окрім того, Оттава заявила, що може в разі необхідності збільшити кількість своїх військових в Україні до 400.
Що відомо
- Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
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