Канада планує розширює свою військову навчальну місію в Україні Unifier та надати країні нелетальне озброєння.

Як повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, Міністерство національної оборони Канади надасть Україні нелетальну військову техніку, зокрема бронежилети, металошукачі, теплові біноклі, лазерні далекоміри, тактичні медичні сумки та технології спостереження, передає CBC.

Трюдо наголосив, що ситуація має розв'язуватися дипломатично, тому країна надішле тільки нелетальне озброєння.

Також, в рамках програми Unifier зараз у Львівській області розміщені 200 канадських солдатів. До них планується відправити ще 60 військовослужбовців, які навчатимуть бійці Збройних сил України. Окрім того, Оттава заявила, що може в разі необхідності збільшити кількість своїх військових в Україні до 400.

Що відомо

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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