Канада направила в Україну підрозділ Сил спеціальних операцій — ЗМІ

Уряд Канади надіслав в Україну невелику групу спецпризначенців елітного підрозділу збройних сил Канадський полк спеціальних операцій (CSOR). Це пов'язано із діями союзників по стримуванню можливій російській агресії щодо України, передає канадське видання Global News із посиланням на власні джерела.
Як відомо, мета невеликого військового контингенту, що відправився до України приблизно 9 січня — не навчання зі ЗСУ, а надання допомоги українській владі по стримуванню агресії.
Серед іншого спецпризначенці отримали наказ забезпечити евакуацію канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомляє пресофіцер Канадського полку спеціальних операцій Ембер Біно, канадські елітні війська періодично працюють в Україні з 2020 року, надаючи допомогу у підготовці військовослужбовців, а також на перевірці інструкторів та військового керівництва.
Що відомо
- За даними американської газети, на початку року з Києва вивезли членів сімей дипломатів Російської Федерації. Серед можливих мотивів евакуації можуть бути: підготовка до нападу, частина пропаганди або ж психологічного впливу.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який минулого тижня взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО, не готовий нині сказати, зменшилася військова напруга довкола України чи ні.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- У січні 2022 відбулася низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
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