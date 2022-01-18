Канада направила в Україну підрозділ Сил спеціальних операцій — ЗМІ

Уряд Канади надіслав в Україну невелику групу спецпризначенців елітного підрозділу збройних сил Канадський полк спеціальних операцій (CSOR). Це пов'язано із діями союзників по стримуванню можливій російській агресії щодо України, передає канадське видання Global News із посиланням на власні джерела.

Як відомо, мета невеликого військового контингенту, що відправився до України приблизно 9 січня — не навчання зі ЗСУ, а надання допомоги українській владі по стримуванню агресії.

Серед іншого спецпризначенці отримали наказ забезпечити евакуацію канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє пресофіцер Канадського полку спеціальних операцій Ембер Біно, канадські елітні війська періодично працюють в Україні з 2020 року, надаючи допомогу у підготовці військовослужбовців, а також на перевірці інструкторів та військового керівництва.

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