До України прибула міністерка оборони Канади

До Києва 30 січня з дводенним візитом прибула міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

Як зазначається, на аеродромі канадську делегацію зустрів заступник міністра оборони Олександр Поліщук. Під час перебування в Україні Ананд планує зустрітися, зокрема, із міністром оборони Олексієм Резніковим.

Нещодавно міністри оборони двох країн телефоном обговорили "російські агресивні та дестабілізаційні дії всередині та навколо України". Канадська міністерка під час розмови підтвердила непохитну відданість Канади суверенітету й територіальній цілісності України.

Раніше візит до України на тлі загрози російського вторгнення анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який 1 лютого проведе у Києві перемовини з керівництвом України. Також наступного тижня Україну відвідає й прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після чого він має намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

7-8 лютого до України прибудуть міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Що відомо

Канада виділить на підтримку України 340 мільйонів доларів. Також країна розширить свою військову навчальну місію Unifier в Україні та готова надати нелетальне озброєння.

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною. На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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