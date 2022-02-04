Кропивницькі депутати виділили 2,5 мільйони на ремонт будинку, де стався вибух

Депутати Кропивницької міської ради ухвалили рішення щодо перерозподілу 2,5 мільйонів гривень, виділених на житлово-комунальне господарство міста, на ремонт будинку на вулиці Попова, де 2 лютого стався вибух. За це рішення проголосували 29 з 30 депутатів, присутніх на сесії 4 лютого.
Зміни до міської програми житлово-комунального господарства озвучила заступниця начальника міського управління Юлія Яндович. З її слів, 2,5 мільйони направлять на усунення наслідків вибуху в будинку, підтримку житлово-експлуатаційної організації №4, на балансі якої перебуває будинок, розробку відповідної проектної документації та оплату роботи підрядних організацій.
”Перерозподіл грошей здійснимо за рахунок пів мільйона, передбаченого комунальному підприємству ”Аварійно-диспетчерська служба”. Крім того, перерозподілимо видатки на експлуатацію та капітальний ремонт житлового фонду міста, 500 тисяч з яких були передбачені на відповідну проєктно-кошторисну документацію. Таким чином на заміну вікон буде один мільйон гривень. І ще мільйон – за рахунок суми, закладеної на співфінансування капремонтів новостворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків”.
Що відомо
- У Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили.
- Вибух газу. Рятувальники назвали причину пожежі в багатоповерхівці Кропивницького.
- Дівчинці, травмованій внаслідок вибуху у Кропивницькому, роблять перев'язки під наркозом.
- Комісія обстежує будинок у Кропивницькому, де стався вибух газу.
- ”Старша винесла молодшу”. Мати травмованих дітей та вдова загиблого – про вибух у Кропивницькому.
- Дії газовиків перевірить комісія ”Нафтогазу”. Тимошенко – про вибух у Кропивницькому.
- Кропивницький будинок, де стався вибух газу, тепломодернізуватимуть – голова ОДА.
- Вибух у кропивницькому будинку: жителі двох під‘їздів можуть повернутися у свої помешкання.
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