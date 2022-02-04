Кропивницькі депутати виділили 2,5 мільйони на ремонт будинку, де стався вибух

Депутати Кропивницької міської ради ухвалили рішення щодо перерозподілу 2,5 мільйонів гривень, виділених на житлово-комунальне господарство міста, на ремонт будинку на вулиці Попова, де 2 лютого стався вибух. За це рішення проголосували 29 з 30 депутатів, присутніх на сесії 4 лютого.

Зміни до міської програми житлово-комунального господарства озвучила заступниця начальника міського управління Юлія Яндович. З її слів, 2,5 мільйони направлять на усунення наслідків вибуху в будинку, підтримку житлово-експлуатаційної організації №4, на балансі якої перебуває будинок, розробку відповідної проектної документації та оплату роботи підрядних організацій.

”Перерозподіл грошей здійснимо за рахунок пів мільйона, передбаченого комунальному підприємству ”Аварійно-диспетчерська служба”. Крім того, перерозподілимо видатки на експлуатацію та капітальний ремонт житлового фонду міста, 500 тисяч з яких були передбачені на відповідну проєктно-кошторисну документацію. Таким чином на заміну вікон буде один мільйон гривень. І ще мільйон – за рахунок суми, закладеної на співфінансування капремонтів новостворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків”.

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