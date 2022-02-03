Мати травмованих дітей та вдова загиблого під час вибуху в Кропивницькому чоловіка Ганна Дідковська перебуває в дитячій обласній лікарні, де лікують її молодшу доньку Поліну. Сказала, що під час вибуху була на роботі. Суспільному переповіла, що сталося 2 лютого, зі слів старшої доньки.

Ганна Дідковська працює продавчинею в магазині поряд з будинком. Дізнавшись про вибух, прибігла додому: ”Говорила з чоловіком, коли той йшов забирати молодшу доньку зі школи. Це було близько 15:00. Якщо вибух, як пишуть, стався о 15:59, то це, буквально, через 20 хвилин після того, як вони повернулись додому. Встигли переодягтися в домашні речі”.

Зі старшою донькою Діаною, сказала, спілкувалася о 21:00 2 лютого. Та їй розповіла, що відбувалося: ”До того, як піти за молодшою в школу, чоловік вішав жалюзі на балконі й бачив машину газової аварійної служби. З коридору пахло газом, квартиру провітрювали тричі, але нікому не телефонували, бо думали, що ситуацію газовики, які приїхали, контролюють. Чули, донька казала, як грюкають по батареях. Двічі чи тричі ”аварійка” їхала і поверталась. Потім вже мені сказали, що в квартирі над нашою замінювали газовий лічильник”.

Донька розповіла, що повернувшись додому і переодягнувшись, вони займалися домашніми справами: ”Старша – витирала пил з телевізора, щоб чоловік переніс його в іншу кімнату. Молодша лежала на дивані”.

Під час вибуху старша донька, зі слів жінки, втратила свідомість: ”Я на роботі була, почула вибух. Почала телефонувати чоловікові. Мені зателефонували, розповіли про вибух, я побігла додому. У чоловіка лінія була зайнята, я думала, що він мені телефонує. Старша почула телефон чоловіка, прийшла до тями. Побачила, що молодша горить, схопила її і вибігла з квартири”.

Коли Ганна прибігла до будинку, старша донька була на вулиці, молодша – в приміщенні банку, що розташований поряд. Їй надавали першу допомогу лікарі швидкої допомоги: ”Вона мене покликала, я пішла до неї”.

Дітей, зі слів жінки, лікують безкоштовно: ”Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко сказав, що з лікуванням і ремонтом квартири нам допоможуть. Поки житимемо у моєї мами”.

Що відомо

Вдова загиблого розповіла, що чоловікові, Андрію Дідковському, було 37 років. Він працював водієм.

У Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили.

Вибух газу. Рятувальники назвали причину пожежі в багатоповерхівці Кропивницького.

Дівчинці, травмованій внаслідок вибуху у Кропивницькому, роблять перев'язки під наркозом.

Комісія обстежує будинок у Кропивницькому, де стався вибух газу.

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