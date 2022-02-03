Дівчинці, травмованій внаслідок вибуху у Кропивницькому, роблять пересадку шкіри

Восьмирічній дівчинці, травмованій внаслідок вибуху і пожежі в багатоповерхівці у Кропивницькому і госпіталізованій в обласну дитячу лікарню, роблять пересадку шкіри. Про це Суспільному розповів директор лікарні Василь Хорощак.

Оперують дитину завідувачка опікового відділення обласної лікарні Наталія Корчака та двоє лікарів опікового центру обласної дитячої лікарні з міста Дніпро, які приїхали вранці.

За інформацією начальниці міського управління охорони здоров’я Оксана Макарук, обидві дитини забезпечені необхідними ліками. Старшу дівчинку, сказала, лікують в обласній лікарні, вона має поверхневі опіки, за ніч стан її покращився. Працівник газової служби, травмований внаслідок вибуху, отримав першу медичну допомогу в обласній лікарні. Йому зробили комп'ютерну томографію, встановили, що він травмував обличчя (перелом кістки біля правого ока – ред.). За словами Оксани Макарук, чоловіка відпустили додому, та, у разі погіршення стану, його госпіталізують.

Що відомо

Лікар-анестезіолог обласної дитячої лікарні Костянтин Коваленко сказав, що у 13-річної дівчинки – опіки до 20% поверхні тіла, вона у свідомості, проявів опікового шоку не було. Її відвезли в опіковий центр обласної лікарні. У молодшої дівчинки – опіки 30% поверхні тіла: "Стан важкий, вдалося стабілізувати. Отримала опіки обличчя, шиї, спини, рук, ніг".

У Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили. Внаслідок вибуху загинунув чоловік, травмувалися двоє дівчат і працівник газової служби, який праціював на місці вибуху.

Вибух газу. Рятувальники назвали причину пожежі в багатоповерхівці Кропивницького.

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