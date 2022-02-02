У Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили. В телеграм-каналі "Безпечне місто" кропивничани у дописах розповідали, що пошкодились вікна у будинках, що поруч. "Рвонуло нормально, напроти в будинку вікна вилетіли", – написав Вадим Байдак.

17:45 На місці події працюють працівники міської ради. Людей, які потребуватимуть житла, поселять за рахунок міськради до готелю "Турист". Скільки таких, наразі невідомо. Це інформація від працівниці пресслужби міськради Інни Примак.

17:25 За інформацією служби з надзвичайних ситуацій, загинула одна людина, троє травмувались, з них дві дитини. Руйнувань несучих конструкцій будинку немає.

17:15 З будинку винесли тіло чоловіка.

17:10 Під час вибуху опіки отримали двоє дівчат 13 і 8 років. Восьмирічна – у відділенні реанімації обласної дитячої лікарні, у неї опіки 30 відсотків поверхні тіла. Її стан середнього ступеню тяжкості. Це інформація від директора дитячої обласної лікарні Василя Хорощака.

17:00 За інформацією начальника служби з надзвичайних ситуацій в області Віталія Миронюка, один із травмованих – працівник аварійної газової служби, який працював у цьому будинку на момент вибуху. Швидка забрала двох дівчат.

16.40 — на місці вибуху працюють 28 рятувальників, задіяли сім машин. За попередньою інформацією, травмувалися п'ятеро людей.

фото Олександра Корсикова