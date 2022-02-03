63-річний працівник підприємства "Кіровоградгаз", який отримав травми внаслідок вибуху в дев’ятиповерхівці 2 лютого, звернувся за медичною допомогою в Кіровоградську обласну лікарню. Про це розповіла завідувачка опікового відділення Наталія Корчака.

Чоловіка госпіталізували із опіками обличчя і рук. Спілкуватися із журналістами не захотів.

"Вчора чоловік звернувся на приймальне відділення, де його консультувало багато лікарів, він був обстежений, в тому числі і я його дивилась, він має опіки, але поверхневі і на невеликій площі, – розповіла Наталія Корчака. – Це опіки обличчя і обох кистей. Крім опіків, він ще має струс головного мозку, переломи кісток очної ямки, підвищений тиск".

Спостерігати за пацієнтом будуть нейрохірурги, лор-лікарі та окуліст. "Він ходить, розмовляє, загальний стан не критичний", – сказала лікарка.

Що відомо