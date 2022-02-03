63-річний працівник підприємства "Кіровоградгаз", який отримав травми внаслідок вибуху в дев’ятиповерхівці 2 лютого, звернувся за медичною допомогою в Кіровоградську обласну лікарню. Про це розповіла завідувачка опікового відділення Наталія Корчака.
Чоловіка госпіталізували із опіками обличчя і рук. Спілкуватися із журналістами не захотів.
"Вчора чоловік звернувся на приймальне відділення, де його консультувало багато лікарів, він був обстежений, в тому числі і я його дивилась, він має опіки, але поверхневі і на невеликій площі, – розповіла Наталія Корчака. – Це опіки обличчя і обох кистей. Крім опіків, він ще має струс головного мозку, переломи кісток очної ямки, підвищений тиск".
Спостерігати за пацієнтом будуть нейрохірурги, лор-лікарі та окуліст. "Він ходить, розмовляє, загальний стан не критичний", – сказала лікарка.
Що відомо
- Жителі третього і четвертого під'їздів багатоповерхівки на вулиці Попова можуть повернутися у свої помешкання. Такі оперативні висновки будівельно-технічної експертизи
- У Кропивницький приїхав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Під час брифінгу він розповів про те, хто перевірятиме дії місцевих газовиків
- Мати травмованих дітей та вдова загиблого під час вибуху в Кропивницькому чоловіка Ганна Дідковська перебуває в дитячій обласній лікарні, де лікують її молодшу доньку Поліну. Сказала, що під час вибуху була на роботі
- Через вибух газу вибиті вікна у 74 квартирах. Ушкоджень зазнали помешкання у п’яти дев'ятиповерхівках, зруйнувалась перегородка між двома квартирами, евакуювали 27 людей
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм