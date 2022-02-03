У Кропивницькому жителі третього і четвертого під'їздів багатоповерхівки на вулиці Попова можуть повернутися у свої помешкання. Такі оперативні висновки будівельно-технічної експертизи, розповів голова обласної ради Сергій Шульга.

Жителі першого під‘їзду зможуть заселитися тільки ті, чиї квартири розташовані ліворуч від місця пожежі. У другому під‘їзді, де стався вибух, вранці 4 лютого будівельники приступлять до роботи – насамперед почнуть укріплювати стіни.

За словами міського голови Кропивницького Андрія Райковича, о 17.50 в третьому і четвертому під‘їздах відновили електропостачання.

Що відомо

Мати травмованих дітей та вдова загиблого під час вибуху в Кропивницькому чоловіка Ганна Дідковська перебуває в дитячій обласній лікарні, де лікують її молодшу доньку Поліну. Сказала, що під час вибуху була на роботі

У Кропивницький приїхав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Під час брифінгу він розповів про те, хто перевірятиме дії місцевих газовиків

У Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили. Внаслідок вибуху загинув чоловік, травмувалися двоє дівчат і працівник газової служби, який працював на місці вибуху.

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