Попередня причина пожежі в багатоповерхівці на вулиці Попова, 24 у Кропивницькому – вибух побутового газу. Це сталось у квартирі на другому поверсі, розповіла Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій в областi Оксана Мачак. Через вибух вибиті вікна у 74 квартирах. Ушкоджень зазнали помешкання у п’яти дев'ятиповерхівках, зруйнувалась перегородка між двома квартирами, евакуювали 27 людей.

Під час вибуху загинув чоловік, троє людей травмувалися, з них двоє дітей 8 та 13 років. Третій травмований – працівник аварійної газової служби, який працював у цьому будинку. "Наш слюсар постраждав, нічого не можемо спитати зараз, кваліфікований працівник, давно працює. Встановлювали лічильник газу не в цій квартирі, більше – ми самі розбираємося", – сказав головний інженер підприємства "Кіровоградгаз" Сергій Тимофієв.

Двох травмованих дітей привезли у відділення реанімації дитячої обласної лікарні. Про їх стан розповів лікар-анестезіолог Костянтин Коваленко: "У дівчинка 13 років – до 20 відсотків опіків, вона у свідомості, проявів глибокого шоку опікового не було. Її повезли в опіковий центр. У дівчинки, яка молодша – 30 відсотків опіків. Стан важкий, вдалося стабілізувати. Опіки обличчя, шиї, спини, рук, ніг".

Біля будинку, де сталась пожежа, чергують поліцейські. "Будуть забезпечувати збереження майна людей допоки це буде необхідно", – сказав поліцейський Олександр Сагаль.

У будинку 142 квартири, зареєстровані 364 людини, розповів заступник міського голови Олександр Мосін. "Відселимо цей під’їзд повністю. Комунікації будуть відключені, газ відключений, електроенергія відключена, водопостачання перевірять і теплопостачання в тому числі, якщо воно зруйноване, то повинно бути відключене".

Людей з квартир, які зруйновані від вибуху, відселять у готель "Турист", сказав міський голова Андрій Райкович. "Управління торгівлі забезпечить харчування. Ми домовилися з правоохоронцями, що всі під‘їзди будуть охоронятись, щоб мародери не розтягли майно людей. Мешканців будинку просимо вранці звернутись в ЖЕО, або за номером телефону 050 207 00 97. В будинку 142 квартири, ми поспілкувались з мешканцями 36, ми маємо володіти реальним станом справ".

Що відомо

Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили. Працювали 28 рятувальників, задіяли сім машин.

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