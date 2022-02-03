У Кропивницькому семеро мешканців будинку, де напередодні стався вибух газу, оселилися у готелі "Турист". Там зарезервували 27 двомісних номерів для людей пошкоджених квартир, розповів Суспільному керівник готелю Олександр Гуйван.

Гроші за проживання та харчування мешканців пошкоджених квартир від міської ради не отримали, каже Олександр Гуйван.

"Ми завжди підстраховуємо містян і вони можуть оселятися у нас на період, коли усі ці питання будуть вирішені. Сніданки в готелі коштують 60 гривень, обіди дорожчі, вечері майже 60 гривень. Номери коштують 400-500 гривень".

Суспільне Кропивницький

Говорить, в готелі можуть поселити ще 40 людей. Мешканці будинку, які оселяться у готелі, не платитимуть за проживання і харчування, пояснив міський голова Андрій Райкович.

"Влаштували людям все необхідне. Забезпечили триразовим харчуванням. Міська рада профінансує по кількості людей, які скористаються цією послугою по факту".

35-річний кропивничанин Роман Головаченко оселився у номері на шостому поверсі готелю. Розповів, у номері є ліжко, холодильник, телевізор, шафа, санвузол, гаряча вода у бойлері, опалення – електричне.

"Номер непоганий, вночі було трохи холодно, але дали дві ковдри, під ними було нормально. Вчора нам давали перекусити: ковбасу, сир, хліб, майонез. На даному етапі непогано".

Суспільне Кропивницький

Чоловік розповів, коли стався вибух він був вдома. "Я стояв біля вікна, відчув вибухову хвилю, мене відкинуло у шафу, злякався, почав бігати, то в коридор, то на кухню".

Розповів, у нього двокімнатна квартира, від вибуху вибило шибки, розбився балкон, вибило вхідні двері.

Мешканці будинку, у якому стався вибух, безкоштовно можуть бути у готелі, допоки їх квартири не відремонтують.

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