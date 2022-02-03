Комісія обстежує будинок у Кропивницькому, де напередодні стався вибух газу

Комісія у складі працівників міськради, рятувальників та "Кіровоградгазу" обстежують будинок у Кропивницькому на вулиці Попова, 24, корпус 1, в якому напередодні стався вибух газу. Жителям третього та четвертого під’їздів можуть дозволити повернутись додому.

Перший і другий під'їзд огороджений попереджувальною стрічкою. У будинку немає світла та опалення, є водопостачання, розповіла Суспільному мешканка будинку Валентина Сіра. Спали у квартирі, розповіла жінка. У помешканні вибиті вхідні двері та вікна.

Суспільне Кропивницький

Комісії доповідав головний інженер підприємства "Кіровоградгаз" Сергій Тимофієв. Він сказав, двоє працівників встановлювали лічильник на третьому поверсі будинку, де стався вибух. "Під час виконання робіт було відключено систему газопостачання відповідних стояків. Було визвано аварійну служба для відновлення газопостачання. Ще раз наголошую, що в даній квартирі ми робіт не виконували, ні обстеження, ні зварювальних робіт. Замовлень по даній квартирі не було."

Інженер сказав, робоча група, яка сформована для виявлення причин вибуху, почне працювати, коли нададуть доступ до газорозподільчої системи будинку.

З 23:00 у дворі будинку рятувальники розгорнули пункт обігріву. Людям пропонують воду, гарячий чай, їжу. Тут працюють двоє психологів.

За словами керівниці ЖЕО №4 Людмили Запорожець, працюють 200 людей, вони прибирають скло, вибиті вікна, тощо – це працівники ЖЕО та комунального підприємства "Благоустрій". В приміщенні ЖЕО реєструють людей, які живуть у будинку, де стався вибух. Подія сталась у квартирі №40, в ній була зареєстрована одна людина, проживали четверо, розповіла Людмила Запорожець.

Від вибуху загинув 37-річний чоловік. Двоє його дітей – з опіками у лікарні. Дружина під час пожежі була на роботі.

Суспільне Кропивницький

За фактом вибуху та пожежі поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", розповіла Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко. "Для забезпечення швидкого та якісного слідства Кіровоградською обласною прокуратурою створено групу прокурорів у складі 10 процесуальних керівників", – сказала вона. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.