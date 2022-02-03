Через вибух у багатоповерхівці, який стався 2 лютого, у Кропивницький приїхав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Під час брифінгу він розповів про те, хто перевірятиме дії місцевих газовиків, коли очікують попередні висновки щодо обсягів ремонту в будинку. Суспільне питало, за які гроші ремонтуватимуть.

За словами Кирила Тимошенка, дії працівників ”Кіровоградгазу”, які працювали в будинку перед вибухом, перевірить комісія ”Нафтогазу”: ”З Києва приїхала окрема комісія, яка буде розбиратися й дивитися, що місцевий облгаз робив тут, які роботи були”.

Заступник керівника Офісу президента сказав, що мешканці будинку повернуться до своїх квартир найближчим часом. Точних термінів не назвав: ”Після 15:00 сьогодні (3 лютого – ред.) очікуємо висновки щодо того, які відновлювальні роботи можуть бути виконані в будинку. Є розуміння, що люди повернуться в найближчі терміни до своїх квартир. Я поставив окреме завдання керівництву області, щоб якнайшвидше, сьогодні чи завтра вранці, почали відновлювати вікна в людей у квартирах. Всі роботи, які потрібні, зі стінами тощо, якісь капітальні роботи також будуть швидко зроблені”.

Зі слів Тимошенка, з державного бюджету, за потреби, можуть виділити гроші на відновлення будинку. В коментарі Суспільному він сказав, що місцева влада, потенційно, може самостійно покрити витрати на ремонт: ”Буде резервний фонд обласної ради, резервний фонд міської ради. Домовились про те, що місцевий бізнес допоможе, щоб швидко все відновити. Якщо треба буде допомога з державного бюджету. Я приїхав розібратися. Якщо треба буде з резервного чи державного бюджету допомогти, то ми це зробимо”.

Що відомо

У Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили.

Вибух газу. Рятувальники назвали причину пожежі в багатоповерхівці Кропивницького.

Дівчинці, травмованій внаслідок вибуху у Кропивницькому, роблять перев'язки під наркозом.

Комісія обстежує будинок у Кропивницькому, де стався вибух газу.

Мати травмованих дітей та вдова загиблого під час вибуху в Кропивницькому чоловіка Ганна Дідковська перебуває в дитячій обласній лікарні, де лікують її молодшу доньку Поліну. Сказала, що під час вибуху була на роботі. Суспільному переповіла, що сталося 2 лютого, зі слів старшої доньки.

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