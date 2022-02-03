У Кропивницькому багатоповерховий будинок на вулиці Попова, 24, де стався вибух газу, першочергово тепломодернізуватимуть по програмі Президента України. Про це розповіла голова Кіровоградської облдержадміністрації Марія Чорна. У будинку замінять вікна та утеплять стіни.

"Ще немає результатів експертної комісії, але ми вже знаємо, що частково квартири, суміжні з тією, де стався вибух та під'їзд потребують ремонту. Треба зміцнити стіни, відновити ліфтову шахту, це буде зроблено. Сьогодні (3 лютого) всі вибиті шибки затягнуть плівкою, 4 лютого почнуть замінювати вікна".

За словами Марії Чорної, у багатоповерхівці утеплять фасад. Через це прогнозують, мешканці будинку платитимуть від 30 до 50 відсотків менше за теплопостачання.

Голова адміністрації сказала, що планують виплату матеріальної допомоги людям, квартири яких зазнали руйнації. Для цього експерти мають обстежити будинок і з'ясувати масштаб збитків.

"Виділимо гроші з обласного бюджету, з резервного фонду міського бюджету і за необхідності, будемо просити кошти державного бюджету. Можливо, будемо залучати бізнес", – сказала Марія Чорна.

Що відомо

Мати травмованих дітей та вдова загиблого під час вибуху в Кропивницькому чоловіка Ганна Дідковська перебуває в дитячій обласній лікарні, де лікують її молодшу доньку Поліну. Сказала, що під час вибуху була на роботі

У Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили.

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