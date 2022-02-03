З січня 2018 року у полоні російських окупантів знаходиться лікар невропатолог Юрій Шаповалов. Його звинуватили у "шпигунстві" та засудили до 13 років ув'язнення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Представники окупаційної адміністрації затримали чоловіка 11 січня 2018 року в Донецьку, коли він повертався з роботи додому. Озброєні люди в масках напали на Юрія і кинули його на землю у той момент, коли він говорив телефоном з мамою", — повідомила Денісова.

Чоловіка відвезли до "Ізоляції", де катували електричним струмом та зламали ребра.

У квітні 2018 року Юрія Шаповалова перевели у СІЗО окупованого Донецька, а у квітні 2020 року його засудили до 13 років позбавлення волі за "шпигунство".

За інформацією Денісової, Юрій Шаповалов має новоутворення у печінці та потребує кваліфікованої медичної допомоги та лікування. У Макіївській колонії №32, де наразі утримують чоловіка, медична допомога не надається. Також Юрій не отримує ліки, які йому передають рідні.

Що відомо

Російські окупанти утримують у полоні 36-річного Василя Горобця, який у 2015 році був мобілізований та служив у 40- артилерійській бригаді. Василь має серйозні проблеми зі здоров'ям, але окупанти не надають медичну допомогу.

У Макіївській виправній колонії №32, в якій російські окупанти незаконно утримують громадян України, електроенергію вмикають лише на дві години на добу та не надають медичну допомогу полоненим.

Майже 2 роки окупанти утримують у полоні 20-річного Богдана Максименка. У хлопця вроджена вада серця, стан його здоров'я — критичний.

Російські окупанти звинуватили громадянина України Віктора Дзицюка у "шпигунстві та організації диверсій". Вони засудили його до 16 років позбавлення волі.

Російські окупанти засудили за "шпигунство" жительку Донецька Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі. Від побоїв у жінки сильно травмовані ноги.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.

Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber