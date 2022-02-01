Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС надійде до України одразу після прийняття формальних рішень. Умови надання другого траншу будуть обговорюватися з керівництвом України.
Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у коментарі Суспільному.
За його словами, конкретні терміни виплати кредиту наразі не встановлені, але зазвичай такі кредити є довгостроковими — з терміном виплати у 5-7 років.
"Зазвичай, такі довгострокові позики, наразі ми не вирішили термін погашення кредиту, тому що це також залежить від ринкової кон'юнктури до моменту виходу на ринки, але зазвичай терміни десь між 5-ма і 7-ма з половиною років" — заявив Домбровскіс.
Він також повідомив, що метою надання допомоги є підтримка економіки України на фоні концентрації російських військ на кордонах.
"Концентрація російських військ на кордоні з Україною впливає на довіру інвесторів, впливає на фінансовий стан України. Тому ця допомога покликана полегшити ситуацію, а також дати сигнал інвесторам, що ЄС підтримує та продовжуватиме підтримувати Україну", — каже віцепрезидент Єврокомісії
Що відомо
- Посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст вважає, що адміністрація президента Джозефа Байдена має продовжити надавати військову підтримку Україні на через загрозу російського вторгнення. При цьому його колега, посол Сполучених Штатів в Україні у 1990-2000 роках Стівен Пайфер висловив думку, що США навряд запровадять нові антиросійські санкції до того, як Росія наважиться на пряму агресію проти України, щоб не спровокувати Путіна.
- 27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- 24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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