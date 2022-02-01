Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС надійде до України одразу після прийняття формальних рішень. Умови надання другого траншу будуть обговорюватися з керівництвом України.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у коментарі Суспільному.

За його словами, конкретні терміни виплати кредиту наразі не встановлені, але зазвичай такі кредити є довгостроковими — з терміном виплати у 5-7 років.

"Зазвичай, такі довгострокові позики, наразі ми не вирішили термін погашення кредиту, тому що це також залежить від ринкової кон'юнктури до моменту виходу на ринки, але зазвичай терміни десь між 5-ма і 7-ма з половиною років" — заявив Домбровскіс.

Він також повідомив, що метою надання допомоги є підтримка економіки України на фоні концентрації російських військ на кордонах.

"Концентрація російських військ на кордоні з Україною впливає на довіру інвесторів, впливає на фінансовий стан України. Тому ця допомога покликана полегшити ситуацію, а також дати сигнал інвесторам, що ЄС підтримує та продовжуватиме підтримувати Україну", — каже віцепрезидент Єврокомісії

Що відомо

Посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст вважає, що адміністрація президента Джозефа Байдена має продовжити надавати військову підтримку Україні на через загрозу російського вторгнення. При цьому його колега, посол Сполучених Штатів в Україні у 1990-2000 роках Стівен Пайфер висловив думку, що США навряд запровадять нові антиросійські санкції до того, як Росія наважиться на пряму агресію проти України, щоб не спровокувати Путіна.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Читайте також

ЄС виділить Україні 1,2 мільярда євро — віцепрезидент Єврокомісії

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні

"Є занепокоєння, що через санкції Путіну буде нічого втрачати" — конгресмен США

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу