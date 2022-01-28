Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом — Amnesty International

Загроза військового вторгнення Росії до України матиме руйнівні наслідки для всього регіону, при цьому Росія звикла нехтувати міжнародним гуманітарним правом під час ведення бойових дій.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Amnesty International.

Як зазначають в Amnesty International, дії Росії загрожують життю та правам людини у регіоні, засобам для існування, цивільній інфраструктурі, а також можуть призвести до масового переміщення мирного населення і спричинити нестачу їжі.

"Економічні та соціальні права вже зазнали негативного впливу. Зростання цін на основні продукти харчування та товари, у тому числі предмети медичного призначення, впливає на право людей на охорону здоров'я та на достатній рівень життя в Україні. Це особливо відчувається дуже старими, дуже молодими та незаможними", — повідомляється в тексті документа.

При цьому в організації звернули увагу на те, що дії Росії шкодять і її власному населенню.

"У самій Росії рубль подешевшав, а ціни зростають", — зазначають автори заяви.

Генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар зазначила, що загроза застосування Росією військової сили вже зачіпає права мільйонів людей в Україні та за її межами.

"Наслідки реального застосування військової сили, ймовірно, будуть руйнівними. Найновіша історія України відзначена конфліктами за участю російських військ на Донбасі та незаконною анексією Криму. Ці епізоди розлучали громади та життя, оскільки збройні сили безкарно зневажали права цивільних осіб; настав час розірвати це порочне коло", — підкреслила вона.

Правозахисниця зауважила, що порушення прав людини у ході збройних конфліктів для Росії є звичайною справою.

"Історія військових інтервенцій Росії — чи то в Україні, чи в Сирії, чи її військова кампанія вдома в Чечні — відзначена зухвалою зневагою до міжнародного гуманітарного права. Російські військові неодноразово порушували закони війни, не захищаючи мирних жителів і прямо нападаючи на них. Російські сили робили невиборчі атаки, використовували заборонену зброю, а іноді явно навмисно завдавали ударів по цивільних особах та цивільних об'єктах", — заявила Аньєс Калламар.

Вона наголосила, що такі дії є військовим злочином.

"Подальший збройний конфлікт у самому центрі Європи за участю ядерної держави та потенційного залучення інших країн загрожує підірвати всю систему геополітичних стримувань та противаг із непередбачуваними наслідками для прав людини у всьому світі", — підсумувала правозахисниця.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями

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