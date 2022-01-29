США найближчим часом перекинуть війська до Східної Європи — Байден

Президент США Джозеф Байден заявив, що Штати найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на заяву Байдена для ЗМІ.

"Найближчим часом я перекину війська до Східної Європи до країн НАТО. Не надто багато", — сказав американський лідер.

Як зазначається, Міністерство оборони США привело у підвищену бойову готовність 8500 військовослужбовців для їх швидкого розгортання у Східній Європі у разі російського вторгнення в Україну. У Пентагоні сподіваються таким чином показати Кремлю, що Сполучені Штати залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі й повномасштабне вторгнення.

"Ми не віримо, що президент Путін прийняв остаточне рішення застосувати ці сили проти України. Зараз він точно має такі можливості", – заявив Остін на брифінгу.

Він додав, що обговорив ситуацію біля українських кордонів з міністрами оборони Франції та Німеччини. Також, за його словами, США продовжать докладати дипломатичних зусиль, щоб переконати Росію обрати шлях діалогу.

"Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами запропонували Росії шлях виходу з кризи та підвищення безпеки. І Міністерство оборони продовжуватиме підтримувати ці дипломатичні зусилля", – сказав глава Пентагону.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

26 січня США передали Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі початку агресії Росії щодо України газогін "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

В Amnesty International попередили, що вторгнення Росії в Україну матиме руйнівні наслідки для всього регіону. При цьому в організації заявили, що РФ звикла нехтувати міжнародним гуманітарним правом під час ведення бойових дій.

28 січня конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Еймі Бера повідомив, що члени Конгресу США не очікують на швидке ухвалення законопроєкту, який передбачає надання Україні статусу "НАТО Плюс". Цей документ дозволяє спростити та пришвидшити продаж Україні окремих американських оборонних товарів та послуг.

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