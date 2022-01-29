Україну відвідають міністри закордонних справ Франції та Німеччини

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок планують відвідати Україну 7-8 лютого з метою зниження напруги між Україною та Росією.

Про це Ле Дріан повідомив у Twitter.

Він зазначив, що 29 січня мав розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та запевнив його у солідарності з Україною.

"Наша мобілізація для деескалації напруженості, зокрема в нормандському форматі, триває. Я поїду в Україну 7 і 8 лютого з Анналеною Бербок", — написав міністр.

Своєю чергою Кулеба наголосив на необхідності "виявляти пильність та твердість і працювати над дипломатичними рішеннями" стосовно Росії, а також обговорив з французьким колегою допомогу українській економіці у подоланні безпекових ризиків.

Раніше візит до України на тлі загрози російського вторгнення анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який 1 лютого проведе у Києві перемовини з керівництвом України. Також наступного тижня Україну відвідає й прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після чого він має намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

Що відомо

Увечері 26 січня у Парижі завершилася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч, а також узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що сторони мають обговорити дату переговорів України з бойовиками ОРДО про статус Донбасу. У відповідь на це голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде.

голова Офісу президента запевнив, що жодних прямих переговорів із підконтрольними РФ очільниками з ОРДЛО буде. 26 січня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наступна зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" найімовірніше відбудеться за два тижні у Берліні.

Представник РФ, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що для проведення наступної зустрічі необхідно визначитись із правовим статусом ОРДЛО.

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