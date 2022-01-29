Юнак з Новолуганського опановує японську за переглядом аніме

Михайлу Долженку п’ятнадцять. Він вчиться у звичайній селищній школі у Новолуганському. Юнак самостійно опановує іноземні мови і дуже хоче це захоплення розділити з іншими школярами. Суспільне та проєкт Голоси дітей підготували 12 історій дітей, які, попри війну, йдуть до мрій.

Коли саме його захопила японська мова, Михайло Долженко вже й не пригадає. За переглядом мультфільмів-аніме йому подобалося слухати японську. Потім юнак почав повторювати слова за персонажами. А згодом – став цікавитися та вивчати додаткову літературу, слухати освітні ролики.

"Я просто дивився японську анімацію, аніме, так звану, і мені захотілося розуміти, що говорять персонажі. Я почав вчити японську мову. Для цього ніколи не використовував чиюсь допомогу. Тепер переглядаю освітні канали, де японець просто розповідає про свою культуру", ー розповів Михайло.

За словами хлопця, з підручниками допоміг дідусь. Завдяки розпродажу вдалося дуже вигідно придбати одразу два посібники японської мови. А ось аби впоратися з граматикою довелося шукати джерела на англомовних ресурсах.

"Мені були дуже потрібні пояснення з граматики, з лексики. І саме тоді у мене з’явилася мотивація знайти усе це в англомовному інтернеті. Я почав вивчати англійську мову, використовуючи спочатку англомовні підручники", ー додав хлопець.

Тепер Михайло прагне вдосконалювати свою англійську через спілкування. Практики з говоріння йому не вистачає через те, що розмовляти немає з ким. Однодумців у рідному селищі він поки не знайшов.

"Підтримка – лише від вчительки з англійської мови. Я попросив, щоб вона розмовляла зі мною виключно англійською мовою. Вона погодилася, мені це дуже сподобалося", ー

Так у юнака виникла ідея організувати в школі курси з вивчення англійської, де б він її викладав іншим учням. Попередньо домовившись з директором, десятикласник взявся до справи. Надрукував оголошення і став очікувати охочих.

За словами Михайла, йому не цікаві дискотеки та гучні вечірки. Він почувається ніяково у великих компаніях. Саме тому віддає перевагу прогулянкам наодинці, де милується природою та робить світлини. Йому так комфортніше.

На перше заняття з англійської у новоствореному ним же гуртку з вивчення англійської у школі прийшов хлопець й у нього вийшло провести урок.

"Мені сподобалося – це перше, що я можу сказати. Я люблю доносити до людей інформацію. Це мій сенс життя. Я бачив, що він старався і це мене теж мотивувало. Де я бачу своє майбутнє? Насправді, мені Японія не подобається. Мені подобається тільки їхня мова. Якби я дивився у майбутнє, моє ідеальне життя, хотів би жити десь, де гарний клімат, де немає комах і змій, боюся я їх дуже сильно. А ще хотілося б мати власну школу японської мови, чи можливість просто займатися репетиторством", ー зауважив юнак.

Займатися улюбленою справою, вчити та навчати інших – так своє ідеальне майбутнє малює старшокласник Михайло Долженко.

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