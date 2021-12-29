Хлопець з прифронтового Нью-Йорка бореться за нове футбольне поле

Історія про 16-річного Матвія з Нью-Йорка, який займається громадською діяльністю, реалізує місцеві проєкти та розважальні заходи, а наразі намагається створити у селищі нове футбольне поле. Суспільне та проєкт Голоси дітей підготували 12 історій дітей, які, попри війну, йдуть до мрій.

"Громадською діяльністю я почав займатися два роки тому. На початку я не сприймав це серйозно, оскільки ми робили звичайні свята. Перший серйозний проєкт — це відновлення дитячої палати", — розповів Матвій.

За словами Матвія, він з друзями знайшов кошти для ремонту. Робили все на зимових канікулах. З друзями робили усі ремонтні роботи - обідрали стіни, зірвали підлогу.

Окрім волонтерства Матвій грає у футбол і тому зайнявся проєктом футбольного поля. У селищі усі поля непридатні та травмонебезпечні. Тому наразі хлопці грають на баскетбольному корті.

"Проєкт футбольного корту я написав за чотири дні. І ось зараз настав той момент, коли я активно ним зайнявся та знайшов людей, які зможуть мені допомогти. Єдина проблема - це питання фінансів. Це був останній крок, який треба було успішно закінчити", - розповів Матвій.

Під час складання кошторису хлопець шукав середню ціну та вписував її. Після перевірки кошторису виявилось, що усе зроблено правильно і майже без правок на проєкт почали шукати фінансування.

"В нашій громадській організації не багато людей. Але залишилися найстійкіші, які готові йти до кінця", — розповів Матвій.

Матвій додав, що футбольне поле спланували реалізувати у школі №17. Спочатку корт мали розмістити у парку, але для цього треба було вирубати дерева.

"У мене були друзі та знайомі, які теж мали ідеї, але вони швидко перегоріли. У нашому селищі, на жаль, мало людей, які готові жертвувати своїм часом. Усі хочуть поїхати туди, де хороше життя", - розповів Матвій.

Як розповів хлопець, він любить Нью-Йорк тому, що тут народився і виріс. Зараз його мрія, покращити селище.

"Мені люди говорили, навіщо нам поле, нам потрібні робочі місця, дороги, я їм відповідаю: мені 16 років і зараз в моїх можливостях зробити хоча б такий проєкт. Якщо в майбутньому це буде в моїх силах, я з радістю створюватиму робочі місця і робитиму дороги", — розповідає Матвій

Хлопець розповідає, що у майбутньому хотів би стати, міським головою чи очільником області

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