Акордеонист з Донбасу у 9 років підкорив світ

Історія про 9-річного акордеоніста з Часів Яру Івана Гомольського, який переміг на декількох світових конкурсів та грав за особистим запрошенням у Національній філармонії України. Суспільне та проєкт Голоси дітей підготували 12 історій дітей, які, попри війну, йдуть до мрій.

Іван Гомольський розповів журналістам, що займатися музикою почав у 3,5 роки.

"Спочатку співав, потім грав на піаніно. А потім мене вирішили віддати до музичної школи. Спитали: "На чому хочеш грати?" Не знаю чому, але я відповів: "На баяні". Мабуть, тому, що не міг запам’ятати, як називається піаніно", — розповів Іван.

Мама Івана Ганна Гомольська розповіла, що коли дитину забрали з пологового, у нього біля ліжечка стояв музичний центр і музика грала щоночі. Іван прокидався одразу, як її виключали.

Ганна Гомольська розповіла журналістам, що в усьому винні гени, оскільки дідусь по татовій лінії був знатним баяністом на селі.

"Після міських концертів він просив: "Я хочу як дітки співати, танцювати". Я звернулася до керівника музичного ансамблю. Ваню взяли до музичної школи у 3,5 роки — як виняток", — розповіла мама Івана Ганна Гомольська.

Найвагоміші конкурси в яких Іван брав участь — "Трофей Світу" у Франції та "Акордеон старт" в Америці. На французькому конкурсі хлопець обійшов усіх конкурентів, хоча вони й грали на дорогих професійних інструментах.

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Торік Іван виграв конкурс головою журі якого була Євгенія Черказова, народна артистка України. Вона запросила Івана на концерт в Національній філармонії України. Зазвичай музиканти потрапляю на концерти такого рівня після завершення школи та консерваторію.

Іван розповідає, що трохи нервував перед таким серйозним концертом.

"Мій секрет успіху - це займатися, займатися і ще раз займатися. Вдома я займаюся щодня. Це забирає багато сил, особливо якщо складний твір. Скільки творів я можу зіграти — на скільки вистачить сил", — розповідає Іван.

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Молодому акордеоністу окрім музики подобається грати у футбол. Хлопця завжди ставили на ворота оскільки в нього це добре виходить і він не боїться м'яча.

За словами Івана на сцені він думає, що знаходиться в білій безмежній кімнаті — "Є я, акордеон, і я маю добре зіграти. Все, іншого більше нічого не має бути".

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